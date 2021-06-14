Главные модные тренды лета 2021

Одежда на завязках

Модельер Симон Жакмюс (Jacquemus) — это тот человек, которого стоит поблагодарить за возвращение популярности завязкам, кулискам и шнуркам. Именно он с помощью своих коллекций вернул широкой публике интерес к таким вещам, так что будущим летом забудьте про пуговицы или молнии.

Балетки

Странно, что эта крайне популярная в «нулевые» обувь вышла из моды. Трудно представить что-то более удобное и простое, а ведь именно простота в последние годы стала главным трендом. Если вы уже собрались в магазин за новой парой, то в первую очередь обратите внимание на розовые, изумрудные и оранжевые расцветки, а также на бежевые, песочные и все «нюдовые» цвета.

Минималистичные босоножки

Если балетки кажутся слишком простыми, то платье или модный костюм можно дополнить босоножками с ремешками. Есть много моделей с элегантной шпилькой, в которых не стыдно и на бал пойти, и до офиса прогуляться, да и в жаркую погоду ногам в них будет вполне комфортно.

Бра

Вариант для самых смелых, не боящихся показать свое тело и готовых к тому, что на них будут смотреть. Совмещать можно с чем угодно: от рубашек и кардиганов до пиджака и делового костюма. Если дресс-код в вашем офисе не слишком строгий, то это ваш шанс оказаться в центре внимания.

Рубашки оверсайз

Оверсайз — это то, что не выходило из моды последние несколько лет, но именно лето 2021 обещает стать пиком популярности данного стиля. Как минимум, в плане рубашек. Атлас, лен, хлопок, шелк — с этими материалами можно экспериментировать бесконечно. Рубашку можно легко надеть на работу, а проигнорировав пуговицы и завязав оригинальный узел на груди, смело отправиться на вечеринку.

Пояса

В этом сезоне пояс окончательно переходит из категории «практично» в разряд модных аксессуаров. Правило, что пояс нужен с брюками или джинсами, больше не работает и стилисты uznayvse.ru рекомендуют подпоясывать все, вплоть до пиджаков. Большие пряжки с массивной фурнитурой, которые как раз в 2000-х были на пике, снова в моде, только вариаций теперь в разы больше.

Мини-юбки

Хотя юбки такого формата появились еще в 60-х, поголовно их носить начали только в 2000-х, в первую очередь благодаря звездам шоу-бизнеса. Ферги, Кристина Агилера, Бритни Спирс, Pussycat Dolls — все, кто 15-20 лет назад были главными лицами глянцевых обложек и музыкальных чартов, предпочитали мини. Уже с другими «амбассадорами» эта мода возвращается сейчас с четким девизом: «чем короче, тем лучше». Если подготовка к лету прошла успешно и фигуру удалось привести в порядок, то это ваш шанс всем продемонстрировать результат.

Тельняшки

Лонгслив с классической бретонской полоской прошел долгий путь от униформы моряков до повседневного предмета одежды. Примечательно, что будучи изначально сугубо мужской вещью, тельняшки приобрели максимальную популярность именно среди женщин. Летом 2021 они просто незаменимы, так как стилисты советуют сочетать их с чем угодно: брюки, юбки, шорты.



