28 ПАР БЛИЗНЕЦОВ! ⟩ В мае в Эстонии зарегистрировано 1148 рождения

Было зарегистрировано 28 пар близнецов, в том числе двенадцать пар мальчиков, девять пар девочек и семь смешанных пар. 422 рождения зарегистрировано в Таллинне, 183 - в Харьюмаа, 7 - на Хийумаа, 57 - в Ида-Вирумаа, 8 - в Йыгевамаа, 34 - в Ярвамаа, 11 - в Ляэнеском уезде, 42 - в Ляэне-Вирумаа, 67 - в Пярнуском уезде, 67 в Рапласком уезде, 35 на Сааремаа 18, в Тартуском уезде 166, в Валгаском уезде 17, Вильяндиском уезде 33 и рождение 24 детей в Вырумаа.

В мае самыми популярными именами для девочек были Миртель (10), Лооре, Мария, Миа (7), Алиса, Анна, Камилла, Эмили, Ева, Марта и София (5). Мальчиков в основном называли Робин (10), Роберт (9) и Оскар (8).

В прошлом месяце было заключено 388 браков, 49 из них нотариально, 39 - духовенством. Было расторгнуто 214 браков, из них 40 - нотариально. В мае было зарегистрировано 1426 смертей.

Новое имя получили 139 человек, из них имя 23, фамилия 98, а имя и фамилия сменили 18 человек. Среди сменивших фамилию было 98 женщин и 41 мужчина.

При этом в такой же период прошлого года было зарегистрировано 1050 рождений, 1293 смерти, 277 браков, 115 разводов и 117 человек, которые сменили имя.