28 ПАР БЛИЗНЕЦОВ! ⟩ В мае в Эстонии зарегистрировано 1148 рождения
По данным отдела действий с населением Министерства внутренних дел, в мае в Эстонии было зарегистрировано в общей сложности 1 148 рождений, из которых 536 девочек и 612 мальчиков.
По данным отдела действий с населением Министерства внутренних дел, в мае в Эстонии было зарегистрировано в общей сложности 1 148 рождений, из которых 536 девочек и 612 мальчиков.
Было зарегистрировано 28 пар близнецов, в том числе двенадцать пар мальчиков, девять пар девочек и семь смешанных пар. 422 рождения зарегистрировано в Таллинне, 183 - в Харьюмаа, 7 - на Хийумаа, 57 - в Ида-Вирумаа, 8 - в Йыгевамаа, 34 - в Ярвамаа, 11 - в Ляэнеском уезде, 42 - в Ляэне-Вирумаа, 67 - в Пярнуском уезде, 67 в Рапласком уезде, 35 на Сааремаа 18, в Тартуском уезде 166, в Валгаском уезде 17, Вильяндиском уезде 33 и рождение 24 детей в Вырумаа.
В мае самыми популярными именами для девочек были Миртель (10), Лооре, Мария, Миа (7), Алиса, Анна, Камилла, Эмили, Ева, Марта и София (5). Мальчиков в основном называли Робин (10), Роберт (9) и Оскар (8).
В прошлом месяце было заключено 388 браков, 49 из них нотариально, 39 - духовенством. Было расторгнуто 214 браков, из них 40 - нотариально. В мае было зарегистрировано 1426 смертей.
Новое имя получили 139 человек, из них имя 23, фамилия 98, а имя и фамилия сменили 18 человек. Среди сменивших фамилию было 98 женщин и 41 мужчина.
При этом в такой же период прошлого года было зарегистрировано 1050 рождений, 1293 смерти, 277 браков, 115 разводов и 117 человек, которые сменили имя.
Отдел действий с населением Министерства внутренних дел ведет учет зарегистрированных записей актов гражданского состояния. Учет рождаемости - это длительный процесс, на который не влияют месячные колебания. Статистические данные о населении и изменения демографической ситуации могут быть прокомментированы и объяснены Департамент статистики Эстонии.