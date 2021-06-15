Насущный вопрос: диетолог назвала идеальный вечерний перекус

По словам специалиста, в ночное время в организме усиливается действие гормона грелина. Это вещество повышает аппетит. Также она добавила, что в ночные часы снижается скорость обменных процессов, поэтому вся принимаемая пища «откладывается».

— Вот что-то такое очень-очень низкокалорийное, чтобы просто съесть, и все. На крайний случай — яблочко с грушей. Там тоже невысокая калорийность. Тоже много не съешь. Ну апельсинчиком можно перекусить, — цитирует Ольгу Шмелеву телеканал «Звезда».