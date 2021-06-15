Лайф-коуч назвала 10 летних вещей, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть дорого

1. Джинсовые шорты с высокой посадкой

Короткие mom-джинсы (модель широких джинсов с высокой посадкой) безумно популярны уже в течение нескольких лет. Поэтому многие бренды ввели моду на джинсовые шорты того же кроя. Блогер рассказала, что минусами этой одежды является то, что она с легкостью задирается во время ходьбы, подчеркивает лишние килограммы и создает ненужный объем.

2. Бикини-стринги с высокой посадкой

Анна отметила, что купальники-веревочки отлично смотрятся на девушках с выдающимися формами, но все же элегантными их никак нельзя назвать. Стилистка посоветовала отдавать предпочтение классическим моделям, если не хочется выглядеть вульгарно.

3. Резиновые вьетнамки

Какими бы удобными и практичными не были вьетнамки, стилист посоветовала отказаться от ношения их в повседневной жизни, только если ты не находишься на пляже или у бассейна. В остальных случаях такую обувь лучше заменить на шлепки с кожаными или тканевыми ремешками.

4. Комбинезоны

В легких комбинезонах летом самое то: в них совсем не жарко, а подбирать низ или верх не приходится. Как объяснила Анна Бей, аутфит в 2021 году выглядит совсем не актуально, а из-за использования во время пошива легких тканей в ветреную погоду некоторые части тела могут оголиться. Ко всему прочему стилистка отметила, что такой формат одежды смотрится выигрышно далеко не на всех фигурах.

5. Эластичная ткань в рубчик

«Рифленый» вид ткани популярен уже несколько лет. Из нее шьют платья, юбки, топы, да что говорить, практически все виды одежды! Даже в фильме «Красотка» героиня Джулии Робертс появляется в своем бело-синем откровенном платье именно из этого материала.

Если этот материал удешевил Джулию Робертс в «Красотке», то почему он должен придать тебе «дорогой» вид?» — поинтересовалась стилистка.

6. Платья с мелким цветочным принтом

Цветочные платья уже давно стали маст-хэвом каждого лета. Производители не устают их делать, а модницы — покупать. Анна посоветовала отказаться от подобного рисунка, который есть на платье у каждой второй, а отдавать предпочтение платьям с более крупными цветами и не в черном цвете, чтобы не выглядеть как все.

7. Велосипедки

Мода на велосипедные шорты вернулась к нам из 90-х всего пару лет назад, но уже многие стилисты бьют тревогу, называя этот атрибут гардероба устаревшей безвкусицей. Лондонская стилистка к этому мнению присоединяется и сказала, что такая одежда смотрится некрасиво как на женщинах, так и на мужчинах. Кроме того, эти шорты очень тонкие и эластичные, и чаще всего они очень сильно подчеркивают интимное место.

8. Майки для бега

Ты удивишься, но действительно существует огромный пласт людей, которые любят носить спортивную одежду в жизни. Бей подчеркнула, что майка для бега не способна красиво подчеркнуть фигуру и выглядит совершенно неуместно в повседневной жизни. Также стилистка рассказала, что очень дешево смотрится майка с кружевным бюстгальтером и видными лямками. Если ты не готова убрать эту вещь из своего гардероба, тогда носи ее без лифчика или надевай нерельефное нижнее белье без лямок.

9. Оверсайз-туники из дешевого полиэстера

Этот вид одежды очень распространен среди крупных женщин среднего возраста. Анна объяснила, что чаще всего женщины размера 50 и больше выбирают объемные туники, чтобы скрыть лишние килограммы. Только работает это наоборот — туники зрительно накидывают пару-тройку лишних килограммов.

10. Футболки