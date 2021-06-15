Жертва или мамочка? В каких типах нездоровых отношений виновата женщина

«Наверняка многие сталкивались с такими отношениями, в которых не ценят, не поддерживают, не уделяют внимания. Одни сплошные упреки, придирки и обиды. Ты начинаешь искать причины в себе: „Что со мной не так?“, „Неужели я не достойна нормальных, счастливых отношений?“. Не бывает такого, что в отношениях виноват кто-то один!» — пояснила специалист.
Первый тип нездоровых отношений: ТЫ + Я = ТЫ
Когда партнер ставится на пьедестал. И женщина заслуживает его любовь. Она его обстирывает, убирает, готовит ему борщи и ублажает. Делает все, лишь бы ему было хорошо. Это подсознательный поиск одобрения. А по факту она играет роль его мамы и берет к себе под крылышко,
В этом случает женщина надеется, что партнер оценит ее старания и сможет отблагодарить. Она готова ждать, пока мужчина «встанет на ноги» и ее забота окупится сполна.
«Сразу огорчу: не одобрит, не поймет и не отблагодарит. Потому что на руках носят не за „жертву“, а за вызванный интерес и эмоции. За возможность почувствовать себя рядом с ней мужчиной, а не каким-то зайчиком», — отметила эксперт.
Второй тип нездоровых отношений: ТЫ + Я = Я
Обратная ситуация: „спаси меня“, „заполни внутри меня пустоту“, „сделай меня счастливой“. При этом „что-то давать в ответ я не готова“. Это похоже на игру в одни ворота. При этом задача непростая, потому что „я понятия не имею чего хочу, и что сделает меня счастливой, из-за этого я чувствую внутреннюю неудовлетворенность, а виноват в этом ты, жалкий неудачник“. Логично, что из такого не получится ничего счастливого,
В этом случае, по словам Ольги Адриановой, женщина будет отвергать все, что ей предложит партнер. Мужчина же в свою очередь будет чувствовать себя растерянным и несчастным. Ему будет непонятно, отчего же избранница вечно всем недовольна.
Третий тип нездоровых отношений: Ты + Я = Ты + Я
Мы вместе, потому что так удобно, привычно и комфортно, и, вроде бы, не все плохо. Но общей цели, каких-то эмоций нет. Общего в принципе может не быть, кроме фамилии и детей. Каждый развивается в разные стороны, при этом поддерживая какую-то псевдоидеальнсть семьи. Периодические фотосессии в family-луках с неестественными улыбками, совместные походы к мамам и так далее,
По словам Ольги Адриановой, в таких отношениях нет никакой эмоциональной близости. Никто из партнеров не знает, что творится на душе у другого. Недоговоренность, намеки, неудовлетворенность — оба не получают от отношений того, чего хотят. А все потому что не умеют откровенно разговаривать, делиться своими желаниями и переживаниями, объяснила специалист.
Для того чтобы дамам стало понятно, как же выглядят те самые здоровые отношения, Адрианова привела пример модели, по которой строится счастливая пара.
«Когда все построено на открытой коммуникации, на духовной близости, на здоровом влечении и самодостаточности партнеров. Оба знают, чего хотят, могут поделиться переживаниями и получить помощь и поддержку. Могут построить общие цели, которые дают отношениям море ресурса», — подытожила психолог.