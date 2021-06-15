Модные уродцы: как носить кроксы этим летом

Рассказываем, с чем лучше всего носить кроксы жарким летом, если вам хочется оставаться в тренде.



Спортивные брюки + кроп-топ

Скорее всего, этот ансамбль первым приходит в голову, когда мы слышим слово «кроксы». Доставайте самые удобные и свободные спортивные штаны (лучше с необычным принтом), надевайте актуальный кроп-топ. Дополняйте практичный наряд не привычными кроссовками, а кроксами с оригинальным рисунком. Сегодня на рынке можно найти не только кроксы сочных оттенков, но и модели с актуальным принтом тай-дай или необычным узором.

Платья-макси

Не переживайте, не все образы с кроксами выглядят так, будто вы только что вышли из огорода. Если подбирать грамотные цветовые сочетания, оригинальная обувь может стать ярким и стильным акцентом. К примеру, надевайте желтые кроксы со свободным фиолетовым платьем-макси. Играйте на контрастах и не бойтесь экспериментировать с оттенками. А если аутфит покажется вам слишком ярким, разбавьте его расслабленным пиджаком кремового или бежевого цвета, пишет Wday.ru.

Облегающее платье-мини + яркий пиджак с мужского плеча

Уверены, такой наряд точно вызовет интерес у окружающих. Формула успеха очень проста: облегающее платье-мини сочетайте с ярким пиджаком с мужского плеча. Желтые кроксы интересно смотрятся с оранжевым блейзером, также не забывайте про модный дуэт зеленого и фиолетового. Чтобы образ не был чересчур пестрым, оттенок платья должен быть более сдержанным, поэтому черный станет отличным вариантом.

Расслабленный брючный костюм

Нет, никто не рекомендует вам идти в кроксах на работу. Трендовая модель хорошо смотрится не с классическими брючными костюмами, а с оверсайз-комплектами, характерными для стритстайла. Костюмы пастельных оттенков и яркие кроксы выглядят гармонично: обувь здесь играет роль эффектного и немного ироничного акцента.

Платье-свитшот

Вдохновляемся аутфитами звезд. Пока Джастин Бибер носит кроксы с рубашкой и шортами, Ариана Гранде предпочитает сочетать модель с платьем-свитшотом. Есть несколько вариантов: классическая комбинация черного и белого (белые кроксы и черное платье) или монохромный лук (синее платье и синие кроксы). И не забудьте про длинные белые носки! Как бы странно ни звучало, они хорошо впишутся в образ.

Джинсы + футболка