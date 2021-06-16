ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ⟩ ТОП-6 советов, чтобы похудеть раз и навсегда

Правило № 1. Меньше сладкого

Сахар в привычном для современного человека существовал не всегда. Вместо него наши предки ели фрукты и ягоды. Сахарный песок — это рафинированные углеводы, то есть углеводы, произведенные на фабрике. Их поедание ведет к продолжительному всплеску инсулина в организме, когда последний распределяет энергию по жировым и мышечным клеткам. Если этот процесс затянется, то вы «опухнете».

Доктор Фанг напоминает, что сахар в современных продуктах питания кроется под сахарозой, фруктозой, глюкозой, мальтозой, патокой, декстрозой, гидролизированным крахмалом, медом, кукурузным подсластителем и нектаром агавы. Читайте этикетки внимательнее.

Правило № 2. Исключить перекусы

Понятия здорового перекуса не существует. Однако есть стойкий образ необходимого и безопасного перекуса в виде семечек, орешков, чипсов. Перекусывая ими, человек проглатывает калорийную бомбу, чем перечеркивает все свои старания для похудения.

Доктор Фанг уверен, будь человек приспособлен к постоянному жеванию, он бы родился коровой. Частое потребление пищи, как считает медик, приводит к инсулинорезистентности. Человеческий организм оказывается невосприимчив к инсулину, который призван распределять глюкозу по клеткам. Ее становится слишком много и человек полнеет.

Фанг напоминает, что инсулинорезистентность может возникнуть как при перекусах в виде овощей и фруктов, так и обычных снеков. Газировка — туда же. Жидкие калории тоже относятся к калорийным бомбам.

Правило № 3. Завтракать необязательно

Принято считать, что завтрак является неотъемлемой частью рациона питания человека. Будто он запускает процесс работы желудка и «пробуждает» организм. Однако это не так. Фанг приводит в пример французов, в культуре которых отсутствует пышный завтрак, зато есть кофе. Это одна из самых стройных наций.

Известно, что для пробуждения человеку необязательно завтракать. Для подъема сил раним утром в теле вырабатывается весь необходимый спектр веществ. Они запускают в работу организм после сна. Завтракать для этого не нужно, но можно, если вам хочется.

Правило № 4. Меньше рафинированных продуктов

Рафинированные продукты несут вред для организма. Изначально такая еда полна полезных веществ. Но из-за фабричной обработки она теряет все необходимые свойства. Особенно это касается клетчатки, которая требуется для корректного функционирования кишечника.

Доктор Фанг рекомендует чаще готовить дома, отдавая себе отчет в том, какие ингредиенты вы используете. Обеды для разогрева в микроволновке эксперт советует избегать.

Правило № 5. Ешьте «хорошие» жиры

Диетология помнит времена, когда худеющие опасались жиров, как сейчас калорий. На самом деле, как показывают исследования, жиры помогают защищать организм от лишних килограммов.

Доктор Фанг напоминает, что среди полезных жиров оливковое, кокосовое и даже сливочное масло. А еще говяжье и свиное сало. Кроме них, «хорошие» жиры следует набирать из орехов, молочных продуктов и рыбы.

То же самое можно сказать про белки. Эксперты рекомендуют отказаться от протеиновых коктейлей в пользу натуральных продуктов — мяса, молочки и рыбы. Однако норма белков рационе — от 20 до 30% от объема потребляемых калорий.

Правило № 6. Интервальное голодание

Доктор Фанг рекомендует давать «отдых» желудку. На самом деле он, конечно, работает всегда, а переработка пищи — лишь одна из его прямых обязанностей. Тем не менее живущим в XXI веке свойственно перегружать свой желудок из-за доступных калорий. Из-за этого орган работает больше, чем должно.

Эксперты советуют периодически устраивает себе голодание. Однако обращаться к этому методу рекомендовано под присмотром специалистов. В противном случае есть шанс нанести вред здоровью.



