Письмо читателя: Как мне вернуть ее чувства ко мне?

«Нам с женой по 27 лет, живём вместе 8 лет. Всё было хорошо, было время, ругались, в семье всё бывает. В чём-то я виноват был в чём-то она. У нас дочь 5 лет. А в один прекрасный день всё оборвалось, она сказала, что есть другой. Мы расстались на 4 дня, потом я не выдержал и вернул её. Она сказала, что всё, остается со мной, что сделала ошибку. Я простил всё, хотел начать всё заново, думал даже официально оформить с ней отношения, но узнал что они созваниваются. Я спросил - зачем? Она отвечает, что просто как друзья. Но когда она ему звонит – сразу удаляет номер, а мне сказала, что ко мне угасли чувства. Как мне вернуть её чувства ко мне? Подскажите» - описал свю проблему Марк.

На проблему Марка отреагировали эксперты. «Марк, как мне думается, корень зла в вашей паре – неопределённость отношений. Тебе, конечно, может казаться, что это не так, и раз ты живёшь с женщиной уже 8 лет, то она должна понимать, что у тебя с ней «всё серьёзно». Но для большинства женщин это не так. И даже более того – если женщина живет с мужчиной 8 лет, родила от него ребёнка, но так и не дождалась предложения, она может начать думать, что её партнёр так и не определился с выбором. То есть, живёт с нею, но только потому, что более удачного варианта пока не подвернулось. В общем, вроде бы и при мужчине, но никакой определенности. Никакой защищенности», - поделилась своим экспертным мнением Алена.

«На простом языке то, что ты транслируешь своей женщине вот уже 8 лет, звучит примерно так: «ты недостаточно хороша для меня, чтобы я на тебе женился». И то, что твоя женщина делает – это пытается заставить тебя сделать выбор, определиться, наконец – хочешь ты быть с нею на всю жизнь, или до первой смазливой мордашки.

Не копайся в чувствах и не придавай большого значения словам, сказанным на эмоциях. Конечно, чувства у нее к тебе угасли. А как им полыхать, когда ни 8 совместно прожитых лет, ни ребенок, ни даже имитация ухода к другому не сподвигло тебя на волевое решение взять ее за руку и пойти в загс. У кого угодно руки опустятся. А там и впрямь до новых отношений недалеко», - пишет Алена.

«Марк, возможно я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что основная проблема в том, что ты «думал даже официально оформить с ней отношения», но так и не додумался. Видишь ли, это для тебя штамп в паспорте – пустяк. А вот для женщины, которая живёт с тобой уже довольно долго, да еще и ребёнка родила, всё совсем иначе. И если ранее разговор о свадьбе заходил, причем неоднократно, но ты постоянно отшучивался или находил веские причины «отложить», то я буду ещё более уверен, что дело именно в этом», - считает другой эксперт Сергей.

«Так что, как вариант, предлагаю попробовать не заниматься выяснением «невыясняемого» вроде «как мне вернуть её чувства», а подойти к женщине, сесть рядом, сказать, что очень её любишь, сказать, что был неправ, и попросить выйти за тебя замуж. Сильно подозреваю, что после этого у вас обоих уже не будет времени на пустые фантазии. Подготовка к свадьбе – это дело весьма энергичное и на другое отвлекаться не даст. Если же ты не готов взять женщину, с которой живёшь уже восемь лет в законные супруги, то зачем тебе тогда всё это вообще? Лично я считаю, что мужчина, который не хочет «терять свободу», просто не любит свою партнёршу. Ну, и для чего тогда ты напрасно тратишь время? Разбегайтесь и ищите тех, кто вам по-настоящему будет дорог, с кем не возникнет вопроса, идти в ЗАГС или еще погулять», - делится своим мнением Сергей.



