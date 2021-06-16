13 правил, которые важно знать, чтобы выбрать белье для большой груди

Широкий пояс

Первое и самое главное правило, работающее со всеми элементами верха туалета: купальниками, бюстье, бра и так далее. Всегда обращай внимание на ширину поддерживающего пояса. Пояс — основа бюстгальтера, так сказать, опора. Важно, чтобы она была надежной, крепкой и удобной. Выбрав модель с широким поясом, ты оградишь себя от нескольких мелких неурядиц сразу: врезание в кожу, растяжки, следы на теле.

Широкие лямки

Изящные тонкие лямочки не окажут твоей груди стопроцентную поддержку. Хотя в бюстгальтере эту функцию преимущественно выполняет пояс (о чем говорилось выше), широкие лямочки помогут ему в этом и будут удобнее сидеть в плечах, равномерно распределяя вес груди. К тому же, тонкие лямки будут смотреться непропорционально на пышногрудых дамах со стилистической точки зрения, что добавляет еще один плюс достоинствам бюстгальтеров с широкими лямками.

Наличие косточек

Отдавай предпочтение бюстгальтерам с косточками по следующим причинам:

Бюстгальтеры без косточек недостаточно хорошо «собирают» пышную грудь; В бюстгальтере без косточек грудь скорее всего будет выглядеть бесформенно. Косточки приподнимают грудь, таким образом она выглядит более привлекательно и в одежде, и без нее.

Если у тебя нет медицинских показаний к ношению белья без косточек и ты не беременна, делай выбор в сторону бюстгальтера с косточками.

Несколько крючков на застежке

Один-два крючка не выдержат вес большой груди. Идеальным вариантом будут три или четыре. Чем больше крючков, тем больше вероятность того, что пояс будет широким, делая общий вид груди совершеннее и убирая при этом все мелкие недостатки.

Плотные ткани

Не стесняйся — проведи тест. Прямо в магазине растяните пояс на руках. Он должен сохранять плотность и тяжело растягиваться. Это важно, потому что только плотный пояс будет качественно поддерживать твою грудь.

Удлиненный бюстгальтер

Полуграция, а по-английски — Longline. В таком бюстгальтере пояс охватывает больше места, обычно он ниже талии. За счёт удлинённого пояса поддержка получается гораздо мощнее.

Усиленная конструкция

И особый крой чашки со швами заодно. Обрати внимание на дополнительные элементы: боковой покрой и швы на чашке. Только в бюстгальтере верного размера с подходящей твоей груди конструкцией тебе будет по-настоящему комфортно.

Фитнес-топ

Если ты занимаешься фитнесом, нужен специальный спортивный лиф. Такие бра есть у крупных брендов нижнего белья и в магазинах с одеждой для фитнеса. Особенно важен хороший, «сдержанный» бюст при занятиях йогой, ведь есть асаны, где приходится стоять/висеть вниз головой, а выглядеть нужно хорошо в любом положении.

Кружево

Обрати внимание на чашечки с кружевом. Эластичное кружево совсем незаметно под одеждой. Оно слегка тянется — тебе будет удобно в любой одежде и в любое время.

Закрытые чашки