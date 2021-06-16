Как правильно разогревать еду, чтобы она была вкусной: кулинарные лайфхаки

Как нужно разогревать еду, какой способ выбрать, чтобы все было вкусно и аппетитно, читайте в статье.

Как правильно греть еду: лайфхаки

Лайфхак 1. Как разогреть еду на сковороде

На плите и в сковородке – пожалуй, самый распространенный метод довести второе блюдо до нужной температуры. Для этого мясо и/или гарнир помещается в сковороду, добавляется немного масла (сливочного или растительного) и прогревается на среднем огне, периодически помешивая и переворачивая в течение 3-4 минут, чтобы не пригорело. Хотите с румяной корочкой – оставьте сковороду открытой. Хотите более мягкий вариант – ближе к концу накройте крышкой и убавьте огонь.

Лайфхак 2. Как нагреть еду в кастрюле

С жидким первым блюдом все понятно. Кастрюлька, металлическая мисочка или сотейник с крышкой подойдут также и в том случае, если вы хотите не обжарить, а распарить или протушить второе блюдо. Поместите порцию в посуду, налейте на дно немного воды – 1-2 ст. ложки, накройте крышкой и поставьте на средний огонь, который через минуту уберите на минимум. Не забывайте помешивать блюдо. Такой метод разогрева – более диетический, потому что исключает обжаривание.

Лайфхак 3. Как разогреть еду в духовке

Всевозможные печеные изделия, пироги, пирожки, блины, бутерброды, пиццу, а также запеканки и вторые блюда удобно разогревать в духовке. Температура, в зависимости от блюда – 160-180 градусов. Чтобы они не обсохли, накройте их фольгой или пленкой. Получается немного дольше, чем на плите, потому что духовку еще нужно разогреть. Зато внешний вид блюда практически остается неизменным. Кроме того, в этом случае не нужно добавлять масло.

Лайфхак 4. Как разогреть еду на водяной бане

Пароварка или водяная баня нагревают блюда при помощи горячей воды и пара. Чтобы разогреть еду на водяной бане, налейте в кастрюлю воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. А сверху установите другую емкость или дуршлаг, в котором за счет пара будет греться еда. Ни дополнительной воды, ни масла добавлять не нужно. А на разогрев вам понадобится минут 7-10 времени.

Лайфхак 5. Как разогреть еду в микроволновке

Это самый удобный, но и наиболее спорный способ разогрева еды – как первых, так и вторых блюд. Если вы не заморачиваетесь по поводу использования микроволновой печи, то и проблем никаких не возникает. Просто убираете с продукта упаковку, выкладываете в тарелку, ставите в микроволновку и выбираете время и интенсивность подогрева. Все, что остается делать – дождаться сигнала. Чтобы каша или суп нагрелись равномерно, лучше их помешать. Чтобы еда не зачерствела или не стала "резиновой", поставьте в микроволновку стакан с водой.



