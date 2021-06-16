Восемь вещей в доме, которые делают нас несчастными

1. Разбитая посуда

Разбитой и расколотой посуде не место в доме. Во-первых, не очень эстетично использовать чашки, тарелки и чайники с трещинами, а во-вторых, это может, как говорят психологи и специалисты по фэншуй, отпугнуть удачу. Так что не жалейте уже непригодные для жизни вещи и выбрасывайте их в мусорное ведро!

2. Детские вещи не в детской комнате

Психологи уверяют, что для каждого предмета в доме должно быть свое место. Это относится и к детским вещам. Игрушки и фломастеры, к примеру, должны лежать в ящике в комнате малыша, а не быть разбросанными на кухне или в вашей спальне. В противном случае это будет вызывать раздражение. И если не у вас, то у других членов вашей семьи. А зачем вам отрицательные эмоции родственников?

3. Книги, которые вы не читаете

Мы постоянно меняемся, и наши вкусы и предпочтения в литературе, конечно, тоже. Так зачем держать в доме те книги, которые, возможно, сейчас вы бы никогда не посоветовали своим близким? Лучше отдайте их в букинистический магазин или обменяйте на те произведения, которые сейчас для вас могут стать актуальными.

4. Залежавшиеся газеты и журналы

Газеты и журналы, которые вы зачем-то начали копить, тоже лучше сдать на макулатуру. Зачем вам лишний хлам в доме? От него только пыли больше и места мало.

5. Ваши детские вещи, которые никому не нужны

Вы можете вечно хранить любимую деревянную куклу или плюшевого слоненка, который уже не отстирывается от пятен. Но вопрос: зачем и для чего? Сейчас ассортимент детских товаров радует изобилием, и ваши вещи из прошлого вряд ли кому-то пригодятся, так что смело их выкидывайте. Или, поверьте, однажды их кто-то выкинет за вас.

6. Бесполезные сувениры и подарки

Сувениры, привезенные из путешествий, и подарки от любимой свекрови — это прекрасно. При условии, если для них отведено определенное место и они не превращают комнату в музей или… свалку. И психологи, и специалисты по фэншуй говорят, что хуже, чем захламленный ненужными предметами дом, нет ничего. Это и некрасиво, и правильному функционированию энергий мешает.

7. Принадлежности для хобби, которым вы больше не увлекаетесь

Можно сколько угодно заставлять себя снова вышивать крестиком, потому что раньше вы это делали, но все равно откладывать это увлечение на потом. Специалисты уверены, что если вы в течение двух лет не прикоснулись к давнему хобби, значит, больше оно вам не подходит. Ищите другое!

8. Вещи, которые вы давно хотели отдать или выбросить

Не стоит держать в доме и вещи, которыми вы не пользуетесь. Это могут быть и гаджеты, и принадлежности для спорта, и предметы декора, и одежда с обувью. Выкидывайте или отдавайте все, от чего давно хотели избавиться, прямо сейчас. Вот увидите, как легко и комфортно сразу станет на душе.



