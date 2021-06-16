Предупрежден, значит - вооружен! Какая вы теща по знаку Зодиака?

Овен

Теща-Овен не привыкла вмешиваться в отношения дочери и ее мужа. Но напоминать о своем существовании она любит, например, давая советы по хозяйству, постоянно прося о какой-либо помощи, либо просто напрашиваться в гости. Чтобы зятю наладить отношения с тещей-Овном, необходимо направить ее энергию и упорство во что-нибудь обособленное от семьи. Подарите маме дачу или домашнее животное.

Телец

Тещи-Тельцы самые спокойные и добрые. Они не будут мешать детям строить совместную жизнь, лезть с советами. В гости они приезжают редко, но в лице такой тещи молодая семья может найти щедрого спонсора Даже если она на 100% уверена в финансовой стабильности зятя, женщина все равно будет подкидывать дочери и внукам деньги, постоянно баловать их подарками. Представительницы этого знака зодиака легко находят общий язык с зятьями-трудоголиками.

Близнецы

С такими тещами сложно ужиться из-за их знака Зодиака. Близнецы добрые, приветливые, но чересчур общительные личности. Будьте осторожны: такие тещи не умеют хранить секреты! Все ваши тайны с великой долей вероятности станут достоянием всего ее окружения и остальных членов семьи. Звезды не советуют жить с тещей-Близнецом в одном доме, потому что это может испортить отношения в семье. А вот поручать прогулку с внуками ей нужно — она будет только рада!

Рак

Теща-Рак спокойна, бесконфликтна, но в то же время, строга и обидчива. Все праздники она обязательно устраивает у себя дома и приглашает в гости всех возможных родственников. Она может легко обидеться, если ее забыли поздравить с днем рождения. Еще теща-Рак может утверждать, что она — главная в семье. Такая женщина думает, что вся семья держится только на ее плечах. Часто так в действительности и получается, но в реальности она просто хочет так думать для повышения свое авторитета.

Лев

Теща-Лев — самая обаятельная и привлекательная женщина. Она молода и телом и бодра духом. Представительница этого знака может страшней казаться сестрой для своей дочери, а окружающие могут принять ее во всем за жену своего зятя. В отношения теща-Лев не лезет, но уважительного отношения к себе требует.

Дева

Теща-Дева представляет собой классический образ мамы жены из анекдотов. Она любит покритиковать, вмешаться и встревать в ссоры, когда это неуместно. Женщина обязательно встанет на сторону дочери, даже если та не права. Ей сложно в чем-то угодить. В своем зяте теща-Дева постоянно видит соперника, ведь, он забрал у нее самое дорогое — дочь.

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