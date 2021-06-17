Не всем к лицу: кому противопоказано загорать

После пилингов

Процедура пилинга обязывает вас воздержаться от загара не менее чем на две недели. Дело в том, что эта рекомендация касается почти всех возможных пилингов из-за того, что они уменьшают слой эпидермиса. При несоблюдении этого пункта вы рискуете приобрести нежелательную пигментацию на коже.

Косметика с кислотами

Всю косметику, в составе которой есть кислоты лучше использовать в ночном уходе. Днем отдайте предпочтение увлажняющим кремам с SPF фактором для защиты от солнца. Так вы избежите дискомфорта для своей кожи.

«Всем рекомендую наносить SPF-крем, если ультрафиолетовый индекс (UV) 4 и выше. Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации», — добавляет Анна Кугук.

Покраснения

Еще одно противопоказание, при котором косметолог рекомендует воздержаться от загара — розацеа. Это аутоиммунное заболевание, которое выражается покраснением кожных покровов.