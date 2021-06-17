«Ангелов» Victoria’s Secret больше не существует. Компания отказалась от услуг супермоделей

Сейчас The New York Times заявил, популярных ангелов Victoria’s Secret больше вообще не будет, как и привычных нам показов с выступлением мировых звезд. На смену известным моделям, дефилирующим по подиуму в расшитом стразами и перьями нижнем белье, пришли семь женщин, ставших известными в первую очередь благодаря своим достижениям, а не внешнему виду.

Среди них — 35-летняя футболистка Меган Рапино, 38-летняя актриса и технологический инвестор Приянка Чопра, 29-летняя модель plus-size Палама Эльсессер, 17-летняя лыжница Эйлин Гу и другие.

Как именно будет проходить новая маркетинговая стратегия бренда и чем будут заниматься его новые лица, еще неясно. Исполнительный директор сообщил о том, что Victoria’s Secret станет ведущим мировым «адвокатом» по расширению прав и возможностей женщин.

В 2018 году компания VS отклонила просьбу аудитории включить в программу моделей plus-size и трансгендеров, что вызвало отрицательную реакцию общества — продажи магазинов упали, а число зрителей в шоу уменьшилось втрое, его даже перестали транслировать по телевидению.