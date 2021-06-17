Секрет плоского живота: пять любимых упражнений знаменитостей

Жан Пьер Клемансо

Тренер Жан Пьер Клемансо имеет опыт работы с такими красавицами как Эммануэль Беар и Шарлотта Генсбур. Он советует качать пресс с помощью универсального тренажера – скакалки! Прыжки на скакалке помогут сжечь калории, накачать мышц ног, рук и живота одновременно. Тренер рекомендует после небольшой разминки повторять серии по 30 прыжков, чередуя быстрый и медленный темп. Тренироваться таким образом можно в любом месте – дома, в тренажерном зале и даже на отдыхе.

Уилли Торрес

Уилли Торрес также известен своей работой со многими знаменитостями. Он основал свое фитнес-ателье под названием WillSpace и занимается разработкой эффективных и нестандартных упражнений для различных целей.

"В своих тренировках мы используем множество таких нюансов, о которых люди просто не имеют представления"

Например, Уилли Торрес предлагает обратить внимание на проработку пресса с помощью отжиманий, ведь в основе этого упражнения – стандартная планка, только в движении. Таким образом мышцы рук, живота и ягодиц прорабатываются более интенсивно. Также тренер рекомендует делать стойку на руках у стены или горизонтальный вис на турнике. Такие упражнения делают живот плоским и одновременно прорабатываются другие мышцы, пишет Beauty.ua.

Харли Пастернак

Харли Пастернак - один из самых известных звездных тренеров, который работал с Кэти Перри, Натали Портман, Меган Фокс, Рианной и еще парой десятков актрис, певиц и моделей.

Харли обращает внимание, что живот станет плоским и красивым только после того, как исчезнет лишний жир в этом участке тела. Потерять же этот жир можно с помощью увеличения объема физических нагрузок и смены режима питания. Например, Харли рекомендует увеличить количество шагов до 16 тысяч в день. А для проработки мышц живота помогут всем известные планка и одновременное поднятие рук и ног лежа на животе.

Оскар Смит

Среди клиенток Оскара Смита, тренера из Нью-Йорка, Лара Стоун, Кэтрин МакФи и Розарио Доусон. Оскар не открывает Америку, а повторяет известные истины: только строгая диета и регулярные тренировки способны помочь в потере лишних килограммов в зоне живота. Среди любимых упражнений звездного тренера классика: подъем ног в положении лежа и подъемы туловища. "Им нет равных. Главный секрет – надо добавлять каждый раз 5-10 повторений".

Джанет Дженкинс

Джанет Дженкинс занималась фигурами Пинк, Кармен Электры и Алиши Кис, разработала комплекс упражнений для занятий дома, не требующий тренажеров и прочих приспособлений. Для создания идеального пресса тренер рекомендует чередовать упражнения на проработку разных мышц живота: поперечной мышцы, внешних и внутренних косых мышц, мышц поясничного и спинного отделов.



