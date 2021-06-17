Лед использовать нельзя: косметолог рассказала, как быстро убрать отеки с лица

Обычно отеки на лице появляются из-за употребления слишком соленой пищи на ночь. Но также слегка припухшее лицо может говорить о серьезном заболевании.

Отечность, если ее никогда не было, может являться признаком заболеваний: в первую очередь проверяют сердечно-сосудистую систему и почки. Утренняя отечность даже в большей степени характерна для заболеваний почек, потому что в течение ночи человек не ходит так часто в туалет, как днем, жидкость накапливается. Почкам сложнее работать ночью, в горизонтальном положении, плюс гормональный фон в ночное время может меняться,

— говорит врач-косметолог Алиса Шарова в интервью радио Sputnik.

По мнению врача, если по утрам ваше лицо заметно отекает, то нужно незамедлительно обратиться к специалисту, чтобы пройти обследование и исключить серьезные заболевания.

Но также косметолог назвала экспресс-способ, который поможет быстро справиться с отеками. Большинство женщин используют бабушкин способ — замораживают кубики льда и протирают им лицо перед нанесением макияжа. Но Алиса Шарова против таких процедур, ведь лед действует на кожу очень агрессивно и может ее травмировать. Лучше использовать ватные тампоны, смоченные в холодной воде, ими нужно протирать лицо перед нанесением дневного крема.

Это и умывание ледяными, смоченными в холодной воде тампонами. Чистым льдом лучше не протирать лицо, он может травмировать кожу. Лучше это делать охлажденными патчами,

— говорит косметолог.

Но все же лучше предупреждать проблему, нежели потом с ней бороться. Ведите здоровый образ жизни, проходите плановые обследования у специалиста, а также не употребляйте на ночь слишком соленую и острую пищу и воздержитесь от алкоголя, если утром нужно выглядеть свежими.



