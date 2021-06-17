Чем пообедать в жару без вреда для фигуры?

Чтобы не набрать килограммы, колбасу в окрошке нужно заменить отварным мясом. По желанию можно добавить в блюдо орехи.

Эксперт уверена, что на сутки можно отказаться от употребления животного белка. Он содержится в яйцах, молочных продуктах, рыбе, мясе. Такой отказ носит оздоровительный эффект, ведь в организме есть минимальный запас белка, его хватит на сутки. Восполнить запас углеводов помогут хлебцы.

Летом можно пообедать салатом с орехами или семенами, отмечает диетолог. Если заправить такой салат растительным маслом. В качестве замены подойдут сыр моцарелла или рикотта. Нурия Дианова предупреждает, что с греческим салатом стоит быть осторожнее: он соленоват для жары, от него захочется пить еще больше.

В жаркий день на ужин можно приготовить рыбу. В отличие от мяса, рыба легче усваивается организмом, передает Пятый канал.

«Кусковое мясо, курица, тяжелее для ферментных систем», — утверждает диетолог.



