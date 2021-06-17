Спасибо, следующий! Каким мужчинам стоит отказывать сразу

Но наш мозг может находиться под таким влиянием гормонов, что все недостатки партнера кажутся незначимыми, даже если в реальности такой человек может представлять настоящую опасность. Так с какими же мужчинами не стоит иметь никаких дел, даже дружеские отношения свести к минимуму, чтобы не попасть в токсичные отношения? Об этом мы и поговорим.

Любитель выпить

Все начинается с нескольких бокалов каждую пятницу. Не стоит думать, что это безобидная шалость — от одного бокала до болезненной зависимости от литровой бутылки довольно короткий путь. Если мужчина, который вам интересен не представляет свой отдых без алкоголя или запрещенных веществ, стоит задуматься, нужны ли вам проблемы, которые обязательно появятся в будущем, если человек не «придет в себя»? Хорошо обдумайте этот момент, прежде чем связывать свою судьбу с зависимым человеком.

Вас не уважают

Сегодня очень часто можно столкнуться с человеком любого пола, который будет стараться задеть вас путем якобы шуток, которые вы «не понимаете». На самом деле, речь идет о пассивной агрессии, которая довольно трудно распознается, но сильно бьет по личности человека, против которого ее используют. Особенно опасно, если ваш потенциальный партнер любит унизить вас на людях или обесценить вас и вас опыт. Не допускайте таких ситуаций и обрывайте контакт как только понимаете, что человек ни во что вас не ставит. Любовь к себе должна быть выше жертвенности в угоду человеку, который питается вашей неуверенностью.

Он видит в вас сексуальный объект

Конечно, любой женщине приятно чувствовать себя желанной, но только в том случае, если помимо интима вы интересуете мужчину и в других аспектах. Важным элементом любых здоровых отношений являются ухаживания. Когда мужчина переходит сразу к «делу», стоит задуматься, а для чего, собственно, вы ему нужны? Совпадают ли ваши ожидания? Если вы не видите себя в роли вечной любовницы, стоит переосмыслить свои отношения или зачатки отношений с таким мужчиной.

Скряга

Нет ничего хуже мужчины, который не готов радовать свою женщину. Любые отношения подразумевают компромиссы и некоторое изменение уклада жизни, который подходит одиночке. Если мужчина решается строить с вами отношения, ему придется пересмотреть отношение и к собственным финансам. Конечно, важно «на берегу» договориться о ведении общего или раздельного бюджета, однако, вам нужно понимать, что в случае потери основного заработка, вы рискуете попасть под влияние настоящего тирана, который будет проверять, куда вы потратили те несколько сотен рублей, которые он вам выдавал на продукты. Такую жизнь едва ли можно назвать счастливой.



