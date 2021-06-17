«Ни грамма сахара и красителей»: диетолог поделилась рецептом полезного мороженого

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, мороженое обладает как полезными, так и вредными свойствами. Так, отметила эксперт, холодный десерт способен смягчить боль в горле при ангине и уменьшить отек после удаления зуба или аденоидов:

Кстати, сегодня некоторые сорта магазинного мороженого делают исключительно из полезных ингредиентов. Например, в России производят биомороженое, в которое добавляют полезные пробиотики. И в замороженном виде они в большем количестве, чем, например, из обычного йогурта, добираются через кислую среду желудка до места своей работы — кишечника. И регулярные порции холода закаливают горло, именно поэтому даже в детсадах такие десерты дают на пробу детям.

По словам собеседницы «ВМ», такой десерт снижает простудную заболеваемость, является хорошей профилактикой ангины, фарингита и иных недугов.

Но лучше десерта, приготовленного своими руками из натуральных продуктов, по словам диетолога, ничего нет:

Для приготовления полезного лакомства понадобятся:

свежие 30-процентные сливки (50 грамм),

парочка бананов,

свежие финики (40–50 грамм) или любой сухофрукт, который нравится вам,

столовая ложка какао.

Итак, финики и спелые бананы необходимо измельчить в блендере. Затем к этой массе следует добавить сливки и какао.

Все ингредиенты взбиваем до увеличения объема, а потом заливаем в любую десертную форму и отправляем на три часа в морозилку,

— уточнила диетолог.

Соломатина отметила, что лакомство приятно на вкус даже без заморозки:

Такой десерт отличается от обычного мороженого тем, что в нем нет ни грамма сахара или красителей. Зато в нем есть целый кладезь полезных веществ. Это витамины группы А, Е, В. В финиках большое количество цинка, марганца железа, магния и кальция.

В бананах высокий уровень антиоксидантов, и они, как заметила эксперт, быстро усваиваются организмом. Специалист отметила, что вместо банана и фиников могут быть любые другие фрукты и сухофрукты. Например, можно заменить финики на клубнику, а вместо банана выбрать киви. Такой микс, отмечает Соломатина, будет даже более полезен, так как в финиках и банане высокий гликемический индекс.

Эксперт рекомендует выбирать продукт с невысокой калорийностью и потреблять не более 100 грамм в сутки готового домашнего лакомства, поскольку в ягодах и фруктах содержатся калории и об этом не нужно забывать, напомнила врач. В заключение Соломатина отметила, что при чрезмерном поедании такого десерта о «красивой фигуре можно забыть».



