Началась регистрация для участия в конкурсе «Мисс Нарва-2021»: кто станет первой красавицей Нарвы в этом году?

Регистрация для участия в конкурсе проходит на сайте конкурса, для этого необходимо заполнить анкету, указав имя, фамилию, возраст, номер телефона и электронный адрес, а также прислать три свои фотографии: портрет крупным планом, портрет в рост и фото на свободную тему. Регистрация продолжится до начала августа.

В летние месяцы пройдут некоторые подготовительные мероприятия конкурса. А 10 августа будет дан старт самому конкурсу. В течение двух с половиной месяцев девушки будут заниматься хореографией, репетировать свои выступления, станут участницами фотосессий.

Финал конкурса, на котором определятся имена победительниц, состоится 9 октября. Уже известно, что главным гостем концертной части шоу станет группа «Инфинити» из Москвы.

Главный приз в этом году предоставлен фирмой GROSSI — поездка на двоих в Италию, в Милан, отель и 500 евро наличными!

В прошлом году самой красивой девушкой Нарвы была признана Анастасия Хохлова. Титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала Анна Щедренкова (она же – первая вице-мисс), второй вице-мисс стала Надежда Гулова.

К настоящему моменту для участия в конкурсе зарегистрировались пять девушек. Есть ли среди них та, которая победит в этом году? Это никому неизвестно. Имена победительниц конкурса «Мисс Нарва-2021» мы узнаем вечером 9 октября.



