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На нашу иммунную систему ежедневно могут негативно повлиять различные факторы, в том числе пищевые привычки, образ жизни и окружающая среда. Хорошая новость заключается в том, что на самом деле существует множество простых вещей, которые мы можем делать каждый день, чтобы обеспечить эффективную работу нашего иммунитета на протяжении всего года. Эксперты международной компании по питанию Herbalife Nutrition поясняют, почему укреплению иммунитета необходимо уделять дополнительное внимание не только периодически, а также делятся практическими советами о том, так эффективно поддерживать деятельность нашей иммунной системы.

Иммунная система – это целая сеть органов, тканей, клеток и ферментов. Чтобы защищать наш организм, она работает в непрерывном режиме, поэтому важно заботиться о здоровье иммунной системы 365 дней в году. Бесперебойное функционирование иммунной системы жизненно важно для нашего хорошего самочувствия. А заботясь о здоровье тела и духа, мы помогаем иммунитету полноценно выполнять свои функции.

По словам эксперта по фитнесу Herbalife Nutrition Линды Патковска, регулярная физическая активность в сочетании со сбалансированным питанием, управлением стрессом и здоровым сном – это ключевые элементы в улучшении общего самочувствия.

«Наше тело функционируют лучше, если ежедневно мы физически активны. Ежедневные прогулки хотя бы по 10 минут, а в идеале не менее 30 минут, в сочетании с кардио- и силовыми упражнениями, могут улучшить как физическое, так и психическое здоровье»* – говорит Л. Патковска.

Стресс тоже может ослабить нашу иммунную систему. Эксперт рекомендует научиться управлять стрессом и снижать его уровень, ежедневно уделяя время своему любимому хобби, медитации и занятиям спортом. Кроме того, важным фактором для поддержания крепкого здоровья также является регулярный цикл сна – не менее 8 часов качественного сна каждую ночь.

Эксперт по питанию Herbalife Nutrition Анастасия Кургиниан подчеркивает, что хороший способ поддерживать свой иммунитет – соблюдать принципы сбалансированного питания, включая в свой каждодневный рацион белки, железо, антиоксиданты и другие важные витамины и минералы, такие как витамины C и D, цинк и селен.

Эксперт поясняет, что здоровое и сбалансированное питание предполагает включение в ежедневный рацион свежих фруктов, овощей, бобов, злаков, орехов, семян, рыбы и других нежирных белковых продуктов, а также потребление сезонных продуктов.

«Природа круглый год обеспечивает нас сезонными продуктами питания естественного происхождения, в которых содержится много микро- и макроэлементов для укрепления иммунитета. Ещё один способ, как мы можем удовлетворить все потребности нашего организма в питательных веществах, заключается в регулярном его укреплении дополнительными биологически активными добавками, например, Иммьюн Бустер от Herbalife Nutrition, который создан на основе научных исследований и является новинкой на рынке стран Балтии»** – говорит А. Кургиниан.

Иммьюн Бустер – это пищевая добавка, в которой содержатся витамины C и D, а также цинк и селен, способствующие нормальной работе иммунной системы. Иммьюн Бустер разработан с использованием EpiCor® – ингредиент на основе сухих дрожжей.***

Поскольку у нас у всех разные привычки, ежедневное использование Herbalife Nutrition Иммьюн Бустер – это хороший способ позаботиться об иммунитете, потому что эту добавку легко включить в свой современный, напряженный образ жизни. Добавьте одного саше в воду, свежевыжатый сок или свой любимого смузи, и наслаждайтесь им по дороге!

*При изменении режима своей физической активности, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.

**Биологически активная добавка. Биологически активные добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.