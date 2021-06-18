Три рецепта для самых сочных овощей на костре

В сезон самых сочных и самых вкусных овощей их нужно использовать по полной. Кроме оригинальных летних салатов, они могут стать одним из главных блюд на пикнике. Главное – выбирать неиспорченные, а свежие и сочные овощи, пишет Сегодня.