2 упражнения, которые помогут избавиться от морщин вокруг рта

Фейсбилдинг и массаж лица можно считать альтернативой инъекциям и аппаратным процедурам. Главное — стараться посвящать этому немного времени каждый день. Раз в неделю мы будем делиться с вами простым комплексом упражнений для разных зон лица, которые помогут коже оставаться в тонусе, а мышцам — расслабляться.

Показывает Анна Горбацевич (@facebuilding_studio), инструктор по фейсбилдингу.

Сегодня покажу вам простые упражнения, которые помогут расслабить центр лица, особенно губы и носогубки. Они подойдут тем, кто курит, у кого есть не очень хорошая привычка поджимать губы.

Когда губы поджаты, их объем уменьшается, а вокруг них образуются мелкие морщинки, так называемые кисетные. Для того чтобы губы были пухлее, их нужно расслаблять, и сделать это очень просто.

Немного поджимаем губы и с силой резко выдуваем воздух, расслабляя губы, как бы произнося при этом букву «п». С силой медленно выдуваем воздух через губы, чтобы они вибрировали. Стараемся, чтобы вибрация была и на щеках тоже, не поджимаем губы.

Повторяйте каждое упражнение по пять раз, можно даже несколько раз в день, если чувствуете, что ваши губы напряжены.



