2 упражнения, которые помогут избавиться от морщин вокруг рта
Краткий комплекс упражнений для пухлых губ и гладкой кожи вокруг рта. Запоминайте!
Краткий комплекс упражнений для пухлых губ и гладкой кожи вокруг рта. Запоминайте!
Фейсбилдинг и массаж лица можно считать альтернативой инъекциям и аппаратным процедурам. Главное — стараться посвящать этому немного времени каждый день. Раз в неделю мы будем делиться с вами простым комплексом упражнений для разных зон лица, которые помогут коже оставаться в тонусе, а мышцам — расслабляться.
Показывает Анна Горбацевич (@facebuilding_studio), инструктор по фейсбилдингу.
Сегодня покажу вам простые упражнения, которые помогут расслабить центр лица, особенно губы и носогубки. Они подойдут тем, кто курит, у кого есть не очень хорошая привычка поджимать губы.
Когда губы поджаты, их объем уменьшается, а вокруг них образуются мелкие морщинки, так называемые кисетные. Для того чтобы губы были пухлее, их нужно расслаблять, и сделать это очень просто.
Повторяйте каждое упражнение по пять раз, можно даже несколько раз в день, если чувствуете, что ваши губы напряжены.