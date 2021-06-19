И так красивая: после каких процедур категорически нельзя загорать

Кожа — это защитная мантия, непроницаемая для ультрафиолета, вредного химического воздействия, а также различных микробов и бактерий. Поэтому категорически нельзя нарушать целостную оболочку главного защитного органа человека,

— поясняла врач.

Косметолог рассказала, что к травмирующим кожу процедурам, относятся химические, в том числе и аппаратные пилинги. В летний сезон также противопоказано проводить фотоомоложение — метод, который используют для борьбы с акне, угрями и морщинами.

На загоревшую кожу ни в коем случае нельзя применять такие процедуры, как дермообразия — пилинг на основе шлифовки кожи. А также любые процедуры с применением лазера. Нарушение целостности покрова эпидермиса может взывать ожоги, повышенную пигментацию, которую нельзя будет удалить,

— отметила Екатерина Морозова.

Косметолог также рассказала, что поврежденная кожа подвержена сухости, шелушениям и преждевременному старению. Чтобы избежать появления новых морщин необходимо увлажнять кожу лица, отметила специалист.

Мы рекомендуем делать биоревитализацию (инъекционное или безинъекционное введение гиалуроновой кислоты — Прим.ред.). Существует ошибочное мнение, что процедура нарушает целостность кожного покрова. Современные технологии не повреждают эпидермис и маленькие проколы заживают очень быстро,

— рассказала медик.

Со слов специалиста, в летний период времени нужно проводить процедуры, которые подпитывают кожу, помогая сохранить влагу. К ним относятся ботулинотерапия — введение лекарственных препаратов, блокирующих нервно-мышечную передачу.

На загоревшую кожу можно применять также плазмотерапию (введение пациенту донорской крови с целью замещения крово- и лимфопотерь — Прим.ред.), а также мезотерапию — применение препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, витамины, аминокислоты и пептиды,

— отметила Морозова.

В завершении врач отметила, что для поддержания здорового состояния кожи, необходимо правильно питаться, пить много чистой воды, особенно в жару. Любительницам яркого макияжа стоит заменить тональные крема, корректоры и бронзаторы на средства по уходу, которые не скрывают недостатки, а устраняют их.



