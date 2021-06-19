Переедания в Иванову ночь помогут избежать квашенные огурцы и овощи

По словам фармацевта веб-аптеки Benu Трийн Хирвлаан, для предотвращения переедания важно следить за своим питанием. «Есть следует скорее небольшими порциями в течение дня, нежели употребить за раз много еды. При поедании мяса нужно помнить о том, что половина тарелки должно быть заполнено овощами или салатом», - говорит фармацевт и добавляет, что также стоит исключать и излишнего употребления алкоголя и лучше предпочитать воду, которая помогает пище быстрее пройти пищеварительный тракт.

«Для более лучшего переваривания пищи нужно получать достаточно клетчатки, которая содержится в основном в овощах, а также пробиотических бактерий или так называемых «хороших» бактерий, богатым источником которых являются квашенные огурцы. Из экзотических фруктов пищеварению помогают папайя и ананас», - делится Хирвлаан рекомендациями по выбору продуктов на прилавках магазина для стола праздничного дня. По ее словам, в улучшении пищеварения помимо еды свою роль играют ходьба или умеренные занятия спортом, бадминтон, петанк или другое полезное времяпрепровождение в компании.

Чувство тяжести в животе снизят приправы и средства от газов

Если все же вы съели больше, чем необходимо, фармацевт рекомендует совершить неторопливую прогулку, но ложиться спать с полным желудком или идти купаться она не советует. «Ощущение тяжести в животе может возникнуть от излишков пищи как в желудке, так и в кишечнике. Пища остается в желудке 2-4 часа, а затем попадает в тонкий кишечник», - поясняет Хирвлаан, добавляя, что именно поэтому важно соблюдать перерывы между приемами пищи.

Вызванные перееданием боли в животе, газы и тошноту могут облегчить, по словам Хирвлаан, разные лечебные травы и пряности, а также пищевые добавки и медикаменты, которые находятся в свободной продаже. «В случае тошноты на помощь придет имбирь, при газах – мятный или тминный чай, а куркума, перец и чили помогут взбодрить пищеварение», - перечисляет фармацевт те приправы и лечебные травы, которые можно найти на кухне для того, чтобы смягчить последствия переедания.

«В случае болей в животе и газов помогут безрецептурные лекарства, содержащие симетикон, которые снижают газообразование», - говорит Хирвлан, добавляя, что пищеварительные ферменты, содержащие липазу, амилазу и протеазу, также поддерживают пищеварение. «Фактически, эти ферменты вырабатываются поджелудочной железой человека и попадают в тонкий кишечник во время еды и помогают расщеплять и переваривать различные ингредиенты пищи. Липаза обеспечивает переваривание жиров, углеводов – амилаза и белков – протеаза», - объясняет она.

Переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Тошнота, боли в животе, газы и тяжесть в животе, по словам фармацевта, являются основными последствиями переедания. «Слишком много еды увеличивает количество желудочного сока и может привести к отторжению пищи, то есть пища попадает в пищевод с желудочным соком и вызывает неприятное ощущение жжения», - объясняет Хирвлаан, добавляя, что переедание, особенно соленая пища, может вызвать повышение уровня кровяного давление, особенно у тех, у кого уже есть склонность к этому. «Высокое кровяное давление часто не вызывает плохого самочувствия, поэтому человек не всегда может понять, что давление уже слишком повышено», - объясняет она, добавляя, что высокое давление может дать о себе знать головной болью или головокружением.

Переедание и употребление алкоголя может стать опасной комбинацией. «Слишком большое количество еды и алкоголь влияют на уровень сахара в крови, который может начать колебаться и вызывать как высокий, так и низкий показатель сахара в крови. Употребление алкоголя увеличивает секрецию инсулина в организме, что, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови, и, если уровень сахара в крови слишком сильно падает, может возникнуть гипогликемия», - предупреждает фармацевт, добавляя, что гипогликемия проявляется спутанностью сознания, апатией, головной болью, рвотой, учащённым сердцебиением, потоотделением и в особо тяжелых случаях – потерей сознания.



