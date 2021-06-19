Девушка сходила к косметологу и чуть не лишилась носа и губы

Так, 26-летняя Лия Мортон (Leah Morton) рассказала, что заподозрила неладное еще в начале процедуры: в клинике ее не предупредили о возможных побочных эффектах и просто вогнали шприц в кожу. Вечером того же дня она почувствовала боль и давление в носу, а на утро кончик носа побелел и стал ледяным наощупь. Девушка позвонила в клинику, где ее успокоили по поводу такого эффекта, пишет Lenta.ru.

Через несколько дней на ее носу появились небольшие белые пузырьки, которые затем стали черными. В панике британка обратилась в больницу, где у нее диагностировали некроз — отмирание тканей. Оказалось, что при введении филлера ей повредили сосуд, который снабжал кровью кончик носа.

Мортон провели специальное сканирование, которое показало, что в ее нос и верхнюю губу вообще не поступает кровь. Девушке назначили лечение, однако отметили, что у нее на лице все равно останутся шрамы из-за некроза. Кроме того, неизвестно, приобретут ли кончик носа и губа былой цвет.

Ранее с похожей проблемой столкнулась девушка из Манчестера. Она нашла клинику в соцсети и, сочтя ее надежной, отправилась туда на введение филлеров. Вскоре у женщины появились отеки и синяки, а затем обнаружился некроз.



