«Ты - мать, сама разбирайся со своим телом»: Агата Муцениеце о проблемах в интимной жизни после родов

Агата отметила, что мужчины часто не понимают, что происходит с женщиной после рождения ребенка, и не помогают восстановить интимную жизнь:

"Мужчины считают, что все должно произойти само собой: "Ты - мать, сама разбирайся со своим телом, с этим младенцем, с тем, как меня ублажать", - сказала Муцениеце.

Эту тему актриса обсудила с женой солиста группы "Хлеб" Еленой Панариной. Та призналась, что долго не могла вернуть чувствительность, хотя ее убеждали, что организм справится с этим намного быстрее, пишет RUS.TVNET.lv.

Муцениеце попросила совета у сексолога Ольги Василенко:

"Как правильно мужчине себя вести в этой ситуации? Есть же какие-то советы, чтобы мальчики понимали, что тут не только от женщины все зависит, супруг тоже должен помогать, быть рядом?".

"Женщина на два-три года уходит с головой в материнство, избегая близости. Плюс мужчины не помогают женщине, не включаются в этот процесс", - отметила Ольга. Она также пояснила, что это происходит потому, что с появлением детей все внимание приковано к ним, а про мать просто забывают, хотя она сама нуждается во внимании. Ольга посоветовала больше обсуждать с партнером проблемы интимной жизни и следить за периодичностью близости.

Агата Муцениеце также обсудила тему навязывания мнений. Она рассказала, что ее часто пытаются учить другие матери, поэтому она была вынуждена удалиться из всех родительских чатов.

"Самые злые форумы - "мамские". Я ушла из всех групп - не выдержала", - сказала актриса.

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