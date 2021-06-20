Внематочная беременность, запрет на встречи с детьми. Что перенесла Николь Кидман из-за Тома Круза

«Часы» принесли актрисе долгожданный «Оскар», а роль в картине «Догвилль» — любовь поклонников арт-хауса. Однако были в карьере Николь и провальные проекты: за «Колдунью» артистка получила антинаграду «Золотая малина», а биографическую ленту о судьбе Грейс Келли «Принцесса Монако» критики и наследники княжеского рода признали далекой от правды.

Последние несколько лет карьера Кидман вышла на новый уровень: она выступила в качестве артистки и продюсера сериалов «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Кроме того, звезда засветилась в популярных проектах «Вершина озера», «Щегол» и «Скандал».

Брак с Томом Крузом

В 80-х Николь закрутила роман с Маркусом Грэхэмом и даже собиралась выйти за него замуж, пока не получила приглашение в Голливуд. Маркус остался в Австралии, ну а Кидман бросилась в объятья кассового кино и… Тома Круза.Том был женат на Мими Роджерс, но как только увидел на площадке «Дней грома» высокую австралийку с золотистыми волосами, сразу забыл о семейном статусе. Пришлось срочно разводиться с Мими и устраивать свадьбу с Николь.Тот факт, что Николь была выше Тома чуть ли не на голову, регулярно высмеивался коллегами и прессой, но Круза это мало волновало. Однажды он даже бросил фразу «В постели все одного роста», вошедшую в историю. Но если на экране и ковровых дорожках влюбленные казались идеальной парой, это не означало, что за пределами камер они продолжали играть в эталонную семью.

Когда супруги усыновили двоих детей, — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони — у окружающих возникли логичные вопросы, почему сама Николь не подарила избраннику ребенка. Лишь спустя годы актриса призналась, что на заре отношений с Томом у нее случилась внематочная беременность, повлекшая за собой негативные последствия.

Брак знаменитостей продержался 10 лет, а о причинах развода пары поклонники спорят до сих пор. Основной темой для разногласий могло стать увлечение Тома Круза сайентологией или же… Пенелопой Крус. Еще одна версия гласила, что союз Николь и Тома разрушили съемки «С широко закрытыми глазами», растянувшиеся из-за перфекционизма Стэнли Кубрика на год. Зрителям казалось закономерным, что звезды вжились в образы охладевших друг к другу супругов, однако Кидман уверяла: фильм никак не повлиял на закадровые отношения.

На заре нулевых артистка перенесла выкидыш, что, вероятно, и стало последней каплей для союза. В любом случае влюбленные разошлись, а дети, принявшие религиозные взгляды Тома Круза, остались с ним. Развод Николь называла маленькой смертью. «Для остальных он был величиной, но для меня оставался просто Томом. Он был мил со мной, и я любила его. До сих пор люблю», — признавалась она спустя несколько лет.

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