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Внематочная беременность, запрет на встречи с детьми. Что перенесла Николь Кидман из-за Тома Круза

Николь Кидман ФОТО: TM/ROT/Capital Pictures

Актриса не сталкивалась с домашним насилием, как ее героиня в «Большой маленькой лжи», однако бывшего мужа Николь Кидман давно называют абьюзером. Том Круз расстался с женой вскоре после того, как она перенесла выкидыш, а позднее ограничил ее общение с детьми.

Удивительно, но об экс-супруге Николь Кидман всегда отзывалась положительно. Привязанность оказалась так сильна, что даже через несколько лет после развода актриса признавалась, что еще любит Тома Круза. Ну а секс-символ два года назад запретил Кидман появляться на свадьбе их общего приемного сына. Звездный папа поставил Коннору ультиматум: все расходы на торжество будут покрыты, если из списка гостей вычеркнут Николь. Парень согласился — то ли из соображений экономии, то ли из-за приверженности сайентологии, по канонам которой нельзя перечить родителю, пишет Starhit.ru.

Религиозное течение, признанное рядом специалистов сектой, могло стать ключевой причиной развода Николь и Тома. 20 июня Кидман исполняется 54, и мы вспоминаем, как развивалась ее карьера, почему распался первый брак и в чем секрет крепости второго.

Семья

Хотя обычно Николь называют австралийской актрисой, родилась она в Гонолулу в семье с шотландско-ирландскими корнями. Когда девочке было четыре, а ее сестре Антонии едва исполнился год, Энтони Кидман и Джанелль Макнэйл решили перебраться в Сидней, где когда-то уже жили. Здесь Энтони получил должность преподавателя биохимии в техническом университете, а Джанелль занялась редактурой монографий мужа и вступила в общество борьбы женщин за равноправие.

Первым серьезным увлечением Николь стал балет. Хотя девочка отличалась стеснительностью, хореография и участие в постановках сумели раскрепостить ее и открыли дорогу в школу искусств. Но в 17 девушке пришлось прервать обучение и устроиться массажисткой: у мамы обнаружили рак груди, так что семье понадобились деньги. Джанелль победила недуг и вернулась к привычной жизни после курса реабилитации.

Пример крепкой семьи всегда стоял перед глазами актрисы: в 2013-м ее родители отпраздновали золотую свадьбу. К сожалению, история любви оборвалась через год, когда 75-летний папа Николь умер от сердечного приступа.

Кино

Первые съемки Николь Кидман состоялись в клипе певицы Патриции Уилсон и в ремейке праздничного фильма «Рождество в лесу». Узнаваемой актриса стала после телесериала «Пятимильный ручей» и фильмов «Бандиты на велосипедах» и «Оседлавший ветер». Уже в 1988-м артистку номинировали на престижную австралийскую премию в категории «Лучшая женская роль второго плана» за участие в «Изумрудном городе».

Вскоре восходящую звезду пригласили на главную роль в драму «Бангкок Хилтон» и в триллер «Мертвый штиль». Похвальные отзывы критиков обеспечили Кидман путевку в Голливуд — Николь сыграла доктора Клэр Левицки в боевике Тони Скотта «Дни грома».

Еще в Сиднее, посещая различные прослушивания, Николь познакомилась с Наоми Уоттс. Девушки стали лучшими подругами, а в 1991-м сыграли взрослеющих школьниц в картине «Флирт». То было независимое кино, так что в первой половине 90-х зрители скорее запомнили Кидман по кассовым лентам «Далеко-далеко», «Моя жизнь» и «Бэтмен навсегда».

За черную комедию Гаса Ван Сента «За что стоит умереть» актриса удостоилась «Золотого глобуса», но настоящим прорывом для нее оказалась роль Сатин в мюзикле «Мулен Руж!» База Лурмана. Юэн Макгрегор и Николь Кидман сами исполняли композиции для картины, и трек Come What May надолго превратился в гимн влюбленных.

«Часы» принесли актрисе долгожданный «Оскар», а роль в картине «Догвилль» — любовь поклонников арт-хауса. Однако были в карьере Николь и провальные проекты: за «Колдунью» артистка получила антинаграду «Золотая малина», а биографическую ленту о судьбе Грейс Келли «Принцесса Монако» критики и наследники княжеского рода признали далекой от правды.

Последние несколько лет карьера Кидман вышла на новый уровень: она выступила в качестве артистки и продюсера сериалов «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Кроме того, звезда засветилась в популярных проектах «Вершина озера», «Щегол» и «Скандал».

Брак с Томом Крузом

В 80-х Николь закрутила роман с Маркусом Грэхэмом и даже собиралась выйти за него замуж, пока не получила приглашение в Голливуд. Маркус остался в Австралии, ну а Кидман бросилась в объятья кассового кино и… Тома Круза.Том был женат на Мими Роджерс, но как только увидел на площадке «Дней грома» высокую австралийку с золотистыми волосами, сразу забыл о семейном статусе. Пришлось срочно разводиться с Мими и устраивать свадьбу с Николь.Тот факт, что Николь была выше Тома чуть ли не на голову, регулярно высмеивался коллегами и прессой, но Круза это мало волновало. Однажды он даже бросил фразу «В постели все одного роста», вошедшую в историю. Но если на экране и ковровых дорожках влюбленные казались идеальной парой, это не означало, что за пределами камер они продолжали играть в эталонную семью.

Когда супруги усыновили двоих детей, — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони — у окружающих возникли логичные вопросы, почему сама Николь не подарила избраннику ребенка. Лишь спустя годы актриса призналась, что на заре отношений с Томом у нее случилась внематочная беременность, повлекшая за собой негативные последствия.

Брак знаменитостей продержался 10 лет, а о причинах развода пары поклонники спорят до сих пор. Основной темой для разногласий могло стать увлечение Тома Круза сайентологией или же… Пенелопой Крус. Еще одна версия гласила, что союз Николь и Тома разрушили съемки «С широко закрытыми глазами», растянувшиеся из-за перфекционизма Стэнли Кубрика на год. Зрителям казалось закономерным, что звезды вжились в образы охладевших друг к другу супругов, однако Кидман уверяла: фильм никак не повлиял на закадровые отношения.

На заре нулевых артистка перенесла выкидыш, что, вероятно, и стало последней каплей для союза. В любом случае влюбленные разошлись, а дети, принявшие религиозные взгляды Тома Круза, остались с ним. Развод Николь называла маленькой смертью. «Для остальных он был величиной, но для меня оставался просто Томом. Он был мил со мной, и я любила его. До сих пор люблю», — признавалась она спустя несколько лет.

Приписанные романы

Актрисе тяжело далось расставание, по ее словам, хотелось скрыться от публики, купить ферму в Орегоне и стать матерью-одиночкой. Но жизнь продолжалась, и чтобы забыть возлюбленного, Николь окунулась в работу и новые отношения. Так, ей приписывали роман с партнером по «Холодной горе» Джудом Лоу, Джимом Керри и давним другом Расселом Кроу. Позднее западные СМИ писали, что Кидман изображает флирт с Тоби Магуайером, чтобы замаскировать реальные отношения с Беном Аффлеком. Совместный клип на песню Something Stupid с Робби Уильямсом породил слухи о новой тайной связи Николь. Актриса роман опровергла, а вот певец обмолвился, что и правда затащил австралийку в постель…

С еще одним музыкантом, Ленни Кравицем, все могло сложиться иначе: влюбленные съехались и собирались сыграть свадьбу. Карты спутала измена Ленни, причем не одна. Роль утешителя на себя взял продюсер Стив Бинг, который, к разочарованию Кидман, серьезных отношений не хотел.

Долгожданное счастье

Наконец, в 2005-м на благотворительном вечере Николь познакомилась с Китом Урбаном. Актриса влюбилась в музыканта с первого взгляда, забыла о стереотипах и приличиях, подошла к мужчине и дала свой номер телефона. Вот только звонить Кит не спешил: он переживал тяжелый разрыв с моделью Ники Тейлор, так что размениваться на случайные связи не хотел. Лишь через несколько месяцев, когда в прошлых отношениях была поставлена жирная точка, Урбан набрал голливудской красавице.Т януть с браком влюбленные не стали и уже в июне 2006-го поженились в Сиднее. В 40 Николь узнала, что беременна, и это показалось супругам настоящим чудом: врачи говорили артистке, что выносить самой ей не удастся никогда. Вопреки негативным прогнозам, в июле 2008-го у пары родилась дочка Сандэй Роуз. Без жертв не обошлось: чтобы сохранить малышку Кидман отказалась от роли в картине «Чтец».Через два года супруги воспользовались услугами суррогатной матери и стали родителями второй дочки, Фэйт Маргарет. Хейтеры поговаривали, что появление на свет еще одного ребенка свидетельствовало о тщетных попытках воскресить рассыпающийся на глазах брак. Но несмотря на слухи о разводе, влюбленные продолжают выходить вместе в свет и демонстрировать красивую картинку семейной жизни.

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