Внематочная беременность, запрет на встречи с детьми. Что перенесла Николь Кидман из-за Тома Круза

За черную комедию Гаса Ван Сента «За что стоит умереть» актриса удостоилась «Золотого глобуса», но настоящим прорывом для нее оказалась роль Сатин в мюзикле «Мулен Руж!» База Лурмана. Юэн Макгрегор и Николь Кидман сами исполняли композиции для картины, и трек Come What May надолго превратился в гимн влюбленных.