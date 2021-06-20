Почему ссоры укрепляют отношения? Вот почему!

1. Ссоры – признак зрелых отношений

Конечно, если ссора перерастает в хроническую, это плохая примета. Но если вы будете обсуждать, конфликтовать и быть честными в том, что ищете, это показывает, что ваши отношения готовы к новому уровню, пишет Mixnews.lv.

2. Ссоры показывают ваш интерес

Конечно, легче притвориться, что вы не видите «косяков» своего партнера, и продолжать поддерживать привычный распорядок, но когда другая сторона заинтересована, вы обязательно будете вовлечены в конфликт или дебаты. На самом деде это не показывает ничего, кроме вовлеченности и любви.

3. Ссора укрепляет связь

В дебатах не имеет значения, кто выиграет или проиграет. Важно то, что вы много узнаете друг о друге и о себе. Если вы пойдете на компромисс, вы укрепите то, что у вас есть вместе.

4. Ссора усиливает страсть в паре

Есть пары, которые очень любят конфликты, потому что они повышают уровень их гормонов. Они знают, что следующая ссора – лишь повод разжечь страсть в паре. Помните немного, что это прекрасно, когда вы оба принимаете условия игры …

5. Ссоры выводят вас из состояния однообразия