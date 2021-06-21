Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 июня: кто-то добьется повышения зарплаты, а кому-то придется встретить свое прошлое

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем женщинам настроиться на позитив, чтобы на волне хорошего настроения с легкостью преодолевать временные сложности и без труда добиваться новых успехов.

Женщина-Овен

Дамы-Овны на этой неделе почувствуют прилив сил, и астрологи рекомендуют направлять энергию в русло решения возникающих вопросов. Этот период будет активным, поэтому женщины этого знака могут испытывать напряжение, снять которое помогут творческие упражнения. Разумным будет соблюдать осторожность, не делиться своими планами и успехами, чтобы не провоцировать завистников и недоброжелателей на активные действия. Успех не заставит себя ждать, если не торопиться и подстраиваться под обстоятельства.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам астрологи рекомендуют сосредоточиться на расширении горизонтов. На этой неделе появится возможность не только начать путь к новым успехам, но и обзавестись полезными знакомствами. Для того, чтобы разбираться в людях и не стать заложниками токсичных личностей, женщинам этого знака стоит обратить внимание на внешность мужчины и его походку. Успех будет ждать Тельцов и в сфере романтики: семейным парам стоит больше времени уделять друг другу, а одиноким — привлекать любовь с помощью техники красного цвета.

Женщина-Близнецы

Эта неделя для дам-Близнецов будет насыщенной на события, и в первую очередь позитивные перемены коснутся личной жизни. Привлечь в жизнь любовь или наладить взаимоотношения в семье дамам не составит труда, если перестать сомневаться в себе и заняться повышением самооценки. Такая тактика поможет не только заявить о себе, но и с легкостью справиться с насущными проблемами, дать отпор обидчикам и избежать внимания со стороны манипуляторов.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют начать неделю с медитаций, направленных на достижение душевного равновесия. Так получится собраться и не отвечать агрессией на обидные высказывания. Благодаря вниманию к своему настроению и самочувствию дамы-Раки смогут избежать перепадов настроения, губительных как для делового общения, так и для выстраивания личной жизни. Успех ждет сильных и уверенных в себе личностей, которые могут контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе астрологи прочат новые успехи. Для того чтобы открыть двери в счастливое будущее, дамам этого знака потребуется не только упорство и трудолюбие, но и умение слышать внутренний голос. Простые практики помогут усилить интуицию, благодаря чему Львицам будет проще выбирать верный путь и обходить стороной возникающие неприятности. Повезет представительницам созвездия и в личной жизни, однако для этого важно отказаться от гордыни.

Женщина-Дева