Как правильно загорать без вреда для здоровья
Солнце может не только подарить красивый оттенок кожи, но и улучшить здоровье и настроение. РБК рассказывает, как загорать аккуратно и в удовольствие.
Солнце может не только подарить красивый оттенок кожи, но и улучшить здоровье и настроение. РБК рассказывает, как загорать аккуратно и в удовольствие.
Как загорает кожа
Темный цвет проявляется благодаря находящимся в коже меланоцитам. Под воздействием ультрафиолета эти клетки вырабатывают меланин — пигмент, который затемняет эпидермис. Он поглощает свет и защищает кожу от ожогов. Поэтому проще всего сгореть в первые дни отпуска, когда кожа белоснежная, а потом время пребывания на солнце можно увеличить.
Ультрафиолетовых лучей сложно избежать: они отражаются от воды, снега и песка, проникают через стекла и одежду. Доктор Стивен Линч говорит, что всегда есть вероятность повреждения кожи на солнце. Ультрафиолет проникает глубоко, может вызвать преждевременное старение и повреждение клеток ДНК. После чрезмерного воздействия меланоциты действительно способны перерасти в меланому, но это 2% всех случаев рака кожи. Риску подвержены люди со светлой и чувствительной кожей, особенно дети. «В целом чем светлее ваша кожа, тем больше вероятность ожога, — говорит доктор Линч. — Однако темная кожа также подвержена изменениям из-за солнца, к тому же в этом случае сложнее обнаружить повреждения и поставить диагноз. Таким образом, каждый должен учитывать потенциальную опасность солнечных лучей».
Почему SPF не панацея
Специалисты Американской академии дерматологии рекомендуют использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30 каждый раз, когда вы планируете находиться на улице дольше 20 минут. Родинки особенно важно мазать кремом с высоким уровнем SPF. Средство должно быть водостойким, если вы собираетесь купаться. При этом его нужно наносить повторно, в среднем каждые два часа или чаще, если вы вспотели, приняли душ, вытерлись полотенцем или попали под дождь. Санскрин не защищает на 100%: даже SPF 50 блокирует 98% ультрафиолета. В любом случае самая качественная защитная косметика не заменит правил пребывания на солнце в летний сезон.
Когда можно выйти из тени
Не надо сидеть дома до заката, ультрафиолет в разумных дозах приносит пользу: способствует выработке витамина D и повышает настроение. Теплые инфракрасные солнечные лучи активизируют обменные процессы в организме, усиливают циркуляцию крови, укрепляют иммунитет и заряжают бодростью. Солнце оказывает антибактериальное воздействие, улучшает регенерацию кожи и уменьшает проявления акне. Начинайте загорать постепенно, со временем увеличивая интервалы пребывания на открытом воздухе от 10–15 минут до получаса, с каждым разом прибавляя десять минут к предыдущему сроку. Находиться на солнце нужно в периоды его низкой активности — до 10 и после 16 часов. Планируйте отдых так, чтобы в это время сходить в музей, пообедать в уютном ресторане или съездить на автобусную экскурсию. Это правило распространяется и на пасмурные дни; ультрафиолет проникает через тучи и отражается от поверхностей, а значит, попадает на вас, даже когда вы сидите в тени под навесом.
Что съесть и надеть
Если график невозможно перестроить, ориентируясь на световой день, примите дополнительные меры безопасности. Пригодится шляпа с широкими полями (головной убор заодно убережет от перегрева), солнечные очки и правильная одежда с длинными рукавами. Кстати, защищаться можно не только снаружи, но и изнутри. Врачи советуют есть продукты с антиоксидантами, которые препятствуют разрушению клеток организма.
Например, оранжевые и красные овощи, фрукты, черный шоколад, зелень (петрушку, шпинат, розмарин), рыбу с высоким содержанием жирных кислот омега-3, печень, черный и зеленый чай. Можно дополнить рацион добавками с селеном, цинком, тирозином и каротиноидами — такую подготовку следует начинать за пару недель до пребывания под жаркими лучами.
Как получить красивый загар
Для ускорения накопления меланина кожу нужно хорошо очистить. Накануне пляжного отдыха воспользуйтесь скрабом или отшелушивающей перчаткой. Важно не перестараться: повторять процедуру можно не чаще одного-двух раз в неделю на здоровой коже. После пребывания на солнце пользоваться скрабами нельзя. Помните, что нет смысла сидеть на пляже долго: выработка меланина заканчивается в среднем через 2–4 часа после начала интенсивного воздействия ультрафиолета. Цвет не станет темнее, а повреждения, ожоги и перегрев заполучить можно. После загара используйте увлажняющие и успокаивающие лосьоны и кремы. Избыток меланина провоцирует сухость кожи, без своевременной защиты она начнет шелушиться.
Как загорать без солнца
Возможно, вы хотите сохранить шоколадный оттенок кожи на весь год или не сильно отличаться от загорелых подруг летом, а сами не выходите из офиса. Некоторые для этой цели предпочитают ходить в солярий. Во многих странах запрещено пускать под искусственные ультрафиолетовые лампы лиц до 18 лет из-за возможных последствий, а в Австралии солярии и вовсе вне закона (страна лидирует по количеству случаев заболевания раком кожи). Ученые доказали, что посещения соляриев увеличивает риск развития меланомы на 75%. Но если вы его посещаете, важно следовать инструкциям специалистов салона и использовать защитные кремы, очки и шапочку. А если считаете солярий вредным, но поехать на море не получается, попробуйте автозагар.