Как правильно загорать без вреда для здоровья

Как загорает кожа

Темный цвет проявляется благодаря находящимся в коже меланоцитам. Под воздействием ультрафиолета эти клетки вырабатывают меланин — пигмент, который затемняет эпидермис. Он поглощает свет и защищает кожу от ожогов. Поэтому проще всего сгореть в первые дни отпуска, когда кожа белоснежная, а потом время пребывания на солнце можно увеличить.

Ультрафиолетовых лучей сложно избежать: они отражаются от воды, снега и песка, проникают через стекла и одежду. Доктор Стивен Линч говорит, что всегда есть вероятность повреждения кожи на солнце. Ультрафиолет проникает глубоко, может вызвать преждевременное старение и повреждение клеток ДНК. После чрезмерного воздействия меланоциты действительно способны перерасти в меланому, но это 2% всех случаев рака кожи. Риску подвержены люди со светлой и чувствительной кожей, особенно дети. «В целом чем светлее ваша кожа, тем больше вероятность ожога, — говорит доктор Линч. — Однако темная кожа также подвержена изменениям из-за солнца, к тому же в этом случае сложнее обнаружить повреждения и поставить диагноз. Таким образом, каждый должен учитывать потенциальную опасность солнечных лучей».

Почему SPF не панацея

Специалисты Американской академии дерматологии рекомендуют использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30 каждый раз, когда вы планируете находиться на улице дольше 20 минут. Родинки особенно важно мазать кремом с высоким уровнем SPF. Средство должно быть водостойким, если вы собираетесь купаться. При этом его нужно наносить повторно, в среднем каждые два часа или чаще, если вы вспотели, приняли душ, вытерлись полотенцем или попали под дождь. Санскрин не защищает на 100%: даже SPF 50 блокирует 98% ультрафиолета. В любом случае самая качественная защитная косметика не заменит правил пребывания на солнце в летний сезон.

Когда можно выйти из тени

Не надо сидеть дома до заката, ультрафиолет в разумных дозах приносит пользу: способствует выработке витамина D и повышает настроение. Теплые инфракрасные солнечные лучи активизируют обменные процессы в организме, усиливают циркуляцию крови, укрепляют иммунитет и заряжают бодростью. Солнце оказывает антибактериальное воздействие, улучшает регенерацию кожи и уменьшает проявления акне. Начинайте загорать постепенно, со временем увеличивая интервалы пребывания на открытом воздухе от 10–15 минут до получаса, с каждым разом прибавляя десять минут к предыдущему сроку. Находиться на солнце нужно в периоды его низкой активности — до 10 и после 16 часов. Планируйте отдых так, чтобы в это время сходить в музей, пообедать в уютном ресторане или съездить на автобусную экскурсию. Это правило распространяется и на пасмурные дни; ультрафиолет проникает через тучи и отражается от поверхностей, а значит, попадает на вас, даже когда вы сидите в тени под навесом.

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