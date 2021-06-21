Спасение махрового полотенца от жесткости: три простых лайфхака

Нет ничего приятнее, чем закутаться после водных процедур в пушистое махровое полотенце. Вот только после стирки такие полотенца зачастую становятся жесткими и неприятными на ощупь. Не спешите выбрасывать потерявшую мягкость вещь — мы поделимся с вами лайфхаком, который поможет вернуть полотенцу приятную пушистость!

Прежде всего проверьте, что за средство вы используете для стирки. Обычный стиральный порошок? Попробуйте заменить его на жидкие средства. Текстура махровых полотенец не позволяет на 100% выполоскать из них порошок — это и делает их жестковатыми.

Чтобы полотенца не потеряли пушистость, вместе с ними в барабан стиральной машины стоит положить несколько пластиковых шариков для игры в пин-понг. Это поможет «разбить» махровые ворсинки, которые при стирке как бы слипаются вместе. Именно из-за этого полотенца после стирки перестают быть пушистыми и значительно теряют в мягкости — пластиковые шарики в барабане помогут полотенцам сохранить свои качества.