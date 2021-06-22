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Полное руководство по уходу за прямыми, волнистыми и кудрявыми волосами

Густые волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Какие у вас волосы — прямые, волнистые, кудрявые? Если вы тратите много времени на то, чтобы привести локоны в порядок, наше руководство по уходу и стайлингу будет полезным для вас, пишет Cosmo.

«Прямые - завить, кудрявые - выпрямить» - именно такой логике следует большинство девушек, забывая о том, что волосы любого типа могут выглядеть красиво. Главное — обеспечить им грамотный уход. Представляем бьюти-гид по уходу за прямыми, волнистыми и кудрявыми локонами, советы по стайлингу, а также звездные примеры.

P.S. Чтобы определить текстуру волос, вымойте их и исследуйте пряди без каких-либо продуктов для укладки. Все еще не можете определить, под какую категорию попадает ваша шевелюра? Возможно, вы обладательница микса из двух типов, например, «прямые + волнистые».

Тип 1: прямые волосы

Жирные, маслянистые, слабые, безжизненные, скучные — именно такими нелестными прилагательными нередко описывают прямые волосы. Но они могут быть потрясающе красивыми, если подарить им правильный уход: часто мыть голову и вооружиться сухим шампунем. Результат не заставит себя ждать. Существует три вида прямых волос.

Тип волос 1A

Тонкие прямые волосы совсем как у малыша — воплощение категории 1А. Они плохо держат локон и с трудом поддаются укладке. Общие жалобы: маслянистость и слабость. Держите сухой шампунь под рукой для дневной «перезагрузки» и избегайте плотных питательных кондиционеров, которые могут «тянуть» волосы вниз, придавая им жирный вид.

Звездный пример: Дакота Фаннинг, Гвинет Пэлтроу

Тип волос 1B

Волосы типа 1B отличаются более густыми прядями с небольшим изгибом на концах (но не с завитками). Чтобы придать локонам объем и текстуру, используйте сухой текстурирующий спрей у корней перед укладкой с помощью утюжка.

Звездный пример: Кендалл Дженнер

Тип волос 1C

Категория 1С — это прямые волосы с несколькими волнами. Они очень тонкие, склонны к образованию завитков, хорошо держат укладку. Но, чтобы не выглядеть как пушистый шарик после выхода на улицу, используйте разглаживающую сыворотку, антистатик и холодный воздух при сушке феном.

Звездный пример: Сиенна Миллер

Тип 2: Волнистые волосы

Большинство людей считают девушек с естественными волнами счастливыми обладательницами идеального баланса между кудрями и прямыми волосами. Но, чтобы волны выглядели красиво и аккуратно, необходимо правильно ухаживать за ними. Существует три вида волнистых волос.

Тип волос 2A

Тип волос 2A можно классифицировать как классический. В каждом локоне есть случайный изгиб. Большинство девушек с этим типом волос выпрямляют их, чтобы получить гладкую прическу. Но если вы хотите подчеркнуть свою естественную текстуру, высушите волосы феном и используйте плойку, чтобы завить более прямые пряди.

Звездный пример: Аманда Сейфрид, Кейт Хадсон

Тип волос 2B

Многие девушки используют специальные спреи, чтобы добиться эффекта «пляжной волны», а обладательницы типа 2B просто родились с текстурированными волосами. Лучше всего такие локоны выглядят, если уложить их с помощью мусса или диффузора. Секрет: чем меньше вы будете прикасаться к волосам, тем больше волн у вас будет в итоге. Кроме того, не забывайте использовать масло для волос.

Звездный пример: Кейт Миддлтон

Тип волос 2C

Крупные волны с завитушками выглядят шикарно, но требуют особого ухода. Такие волосы получают пользу от влаги и укладки пальцами. Обязательно балуйте их глубоким кондиционированием, питательными масками (хотя бы раз в неделю).

Звездный пример: Шакира, Лорд

Тип 3: Кудрявые волосы

Рынок переполнен продуктами для кудрявых девушек, и это не удивительно. Вы попадаете в третью группу, если ваши локоны вьются колечками или спиралями, а также если волосы выглядят небрежными, сухими и пористыми, сильно пушатся, ломаются, мало грязнятся. Главное правило для таких волос: будьте осторожны с сушкой феном! Существует три вида кудрявых волос.

Тип волос 3A

Завитки в типе волос 3A являются самыми большими по диаметру. Чтобы они выглядели красиво, наноси несмываемый уход на влажные волосы. Можете использовать полотенце, чтобы сжимать кудри, подталкивая пряди к коже головы. Волосы с такой текстурой легко выпрямляются, но чувствительны к высоким температурам — не забывайте о защите.

Звездный пример: Тейлор Свифт

Тип волос 3B

Тип завитков 3B - растянутые спирали, которые спадают каскадом вниз к плечам. Легкие гели, смешанные с кондиционерами, помогут создавать гладкие упругие кудри без липкого остатка. Лучше всего нанести стайлеры на чистые влажные волосы, дать им впитать влагу, а уже потом — высушить.

Звездный пример: Холли Берри

Тип волос 3C

Кудри категории 3C являются самыми плотными и наиболее склонными к завиткам, которые могут иметь диаметр от карандаша до небольшого маркера. Чтобы избежать неаккуратного вида прически, уделяйте особое внимание очищению волос (например, используй очищающий кондиционер). Такой уход сократит выбивающиеся пряди и сохранит блеск

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