Полное руководство по уходу за прямыми, волнистыми и кудрявыми волосами

«Прямые - завить, кудрявые - выпрямить» - именно такой логике следует большинство девушек, забывая о том, что волосы любого типа могут выглядеть красиво. Главное — обеспечить им грамотный уход. Представляем бьюти-гид по уходу за прямыми, волнистыми и кудрявыми локонами, советы по стайлингу, а также звездные примеры.

P.S. Чтобы определить текстуру волос, вымойте их и исследуйте пряди без каких-либо продуктов для укладки. Все еще не можете определить, под какую категорию попадает ваша шевелюра? Возможно, вы обладательница микса из двух типов, например, «прямые + волнистые».

Тип 1: прямые волосы

Жирные, маслянистые, слабые, безжизненные, скучные — именно такими нелестными прилагательными нередко описывают прямые волосы. Но они могут быть потрясающе красивыми, если подарить им правильный уход: часто мыть голову и вооружиться сухим шампунем. Результат не заставит себя ждать. Существует три вида прямых волос.

Тип волос 1A

Тонкие прямые волосы совсем как у малыша — воплощение категории 1А. Они плохо держат локон и с трудом поддаются укладке. Общие жалобы: маслянистость и слабость. Держите сухой шампунь под рукой для дневной «перезагрузки» и избегайте плотных питательных кондиционеров, которые могут «тянуть» волосы вниз, придавая им жирный вид.

Звездный пример: Дакота Фаннинг, Гвинет Пэлтроу

Тип волос 1B

Волосы типа 1B отличаются более густыми прядями с небольшим изгибом на концах (но не с завитками). Чтобы придать локонам объем и текстуру, используйте сухой текстурирующий спрей у корней перед укладкой с помощью утюжка.

Звездный пример: Кендалл Дженнер

Тип волос 1C

Категория 1С — это прямые волосы с несколькими волнами. Они очень тонкие, склонны к образованию завитков, хорошо держат укладку. Но, чтобы не выглядеть как пушистый шарик после выхода на улицу, используйте разглаживающую сыворотку, антистатик и холодный воздух при сушке феном.

Звездный пример: Сиенна Миллер

Тип 2: Волнистые волосы

Большинство людей считают девушек с естественными волнами счастливыми обладательницами идеального баланса между кудрями и прямыми волосами. Но, чтобы волны выглядели красиво и аккуратно, необходимо правильно ухаживать за ними. Существует три вида волнистых волос.

Тип волос 2A

Тип волос 2A можно классифицировать как классический. В каждом локоне есть случайный изгиб. Большинство девушек с этим типом волос выпрямляют их, чтобы получить гладкую прическу. Но если вы хотите подчеркнуть свою естественную текстуру, высушите волосы феном и используйте плойку, чтобы завить более прямые пряди.

Звездный пример: Аманда Сейфрид, Кейт Хадсон

Тип волос 2B