Полное руководство по уходу за прямыми, волнистыми и кудрявыми волосами

«Прямые - завить, кудрявые - выпрямить» - именно такой логике следует большинство девушек, забывая о том, что волосы любого типа могут выглядеть красиво. Главное — обеспечить им грамотный уход. Представляем бьюти-гид по уходу за прямыми, волнистыми и кудрявыми локонами, советы по стайлингу, а также звездные примеры.
P.S. Чтобы определить текстуру волос, вымойте их и исследуйте пряди без каких-либо продуктов для укладки. Все еще не можете определить, под какую категорию попадает ваша шевелюра? Возможно, вы обладательница микса из двух типов, например, «прямые + волнистые».
Жирные, маслянистые, слабые, безжизненные, скучные — именно такими нелестными прилагательными нередко описывают прямые волосы. Но они могут быть потрясающе красивыми, если подарить им правильный уход: часто мыть голову и вооружиться сухим шампунем. Результат не заставит себя ждать. Существует три вида прямых волос.
Тонкие прямые волосы совсем как у малыша — воплощение категории 1А. Они плохо держат локон и с трудом поддаются укладке. Общие жалобы: маслянистость и слабость. Держите сухой шампунь под рукой для дневной «перезагрузки» и избегайте плотных питательных кондиционеров, которые могут «тянуть» волосы вниз, придавая им жирный вид.
Звездный пример: Дакота Фаннинг, Гвинет Пэлтроу
Волосы типа 1B отличаются более густыми прядями с небольшим изгибом на концах (но не с завитками). Чтобы придать локонам объем и текстуру, используйте сухой текстурирующий спрей у корней перед укладкой с помощью утюжка.
Звездный пример: Кендалл Дженнер
Категория 1С — это прямые волосы с несколькими волнами. Они очень тонкие, склонны к образованию завитков, хорошо держат укладку. Но, чтобы не выглядеть как пушистый шарик после выхода на улицу, используйте разглаживающую сыворотку, антистатик и холодный воздух при сушке феном.
Звездный пример: Сиенна Миллер
Большинство людей считают девушек с естественными волнами счастливыми обладательницами идеального баланса между кудрями и прямыми волосами. Но, чтобы волны выглядели красиво и аккуратно, необходимо правильно ухаживать за ними. Существует три вида волнистых волос.
Тип волос 2A можно классифицировать как классический. В каждом локоне есть случайный изгиб. Большинство девушек с этим типом волос выпрямляют их, чтобы получить гладкую прическу. Но если вы хотите подчеркнуть свою естественную текстуру, высушите волосы феном и используйте плойку, чтобы завить более прямые пряди.
Звездный пример: Аманда Сейфрид, Кейт Хадсон
Многие девушки используют специальные спреи, чтобы добиться эффекта «пляжной волны», а обладательницы типа 2B просто родились с текстурированными волосами. Лучше всего такие локоны выглядят, если уложить их с помощью мусса или диффузора. Секрет: чем меньше вы будете прикасаться к волосам, тем больше волн у вас будет в итоге. Кроме того, не забывайте использовать масло для волос.