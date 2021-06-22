Десерты из советского детства: готовим и наслаждаемся вкусом!

Что так же греет душу взрослого человека, как десерты из советского детства? Разве что объятия мамы, Новый год и Рождество, игра в снежки. Согласись, воспоминания о любимых сладостях детства поднимают настроение. А что если приготовить их самому?
Конечно, в те далекие времена мы были совсем непривередливыми. Вспомни только, каким вкусным казался черный хлеб, смоченный водою с сахаром. А какие десерты СССР были популярны в твоем детстве? Давай вспомним!
Шоколадная колбаса
Ингредиенты
150 г сгущенки
100 г сливочного масла
300 г песочного печенья
3 ст. л. какао-порошка
грецкие орехи по вкусу
изюм по вкусу
Приготовление
Песочное печенье измельчи в крошку руками или блендером. Перемешай его со сгущенкой и какао. Туда же добавь рубленые орешки и изюмом. Последний можно предварительно замочить.
В эту массу добавь мягкое сливочное масло. Тщательно перемешай и выложи смесь на пищевую пленку. Скатай содержимое в колбаску, отправь его минимум на 3 часа в холодильник. Готово!
Молочные вафли
Ингредиенты
120 г пшеничной муки
50 г сливочного масла
50 г сахара
3 яйца
150 мл молока
щепотка соли
ванилин по вкусу
Приготовление
Миксером взбей мягкое сливочное масло с сахаром добела. Затем добавь к ним желток, немного соли и ванилин. Постепенно подсыпай муку. В конце добавь молоко. Перемешай всё.
Накрой емкость с тестом пленкой, отложи на час. Перед изготовлением вафель взбей белок и добавь его в тесто. Тщательно перемешай ингредиенты. Готовь вафли в разогретой вафельнице.
Кекc
Ингредиенты
4 ст. л. сахара
4 яйца
175 г сливочного масла
1 стак. пшеничной муки
0,5 ч. л. соды
ванилин по вкусу
коньяк по вкусу
изюм по вкусу
Приготовление
150 г мягкого сливочного масла миксером взбей с сахаром добела. Далее добавь яйца. Постепенно подсыпай муку и остальные ингредиенты. Ложкой замеси тесто.
Форму для кексов смажь остатками сливочного масла, присыпь мукой. Аккуратно переложи в нее тесто. Выпекай кекс в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. Контролируй готовность с помощью шпажек.
Пирожное «Персик»
Ингредиенты
2 яйца
50 г сметаны
150 г сахара
50 г сливочного масла
300 г пшеничной муки
0,5 ч. л. соды
1 ч. л. уксуса
абрикосовое варенье по вкусу
яблочный сок по вкусу
пищевой краситель (красный) по вкусу
Приготовление
Миксером взбей яйца с сахаром. Когда они превратятся в пену, добавь сметану и размягченное сливочное масло. Снова всё перемешай.
Затем постепенно добавляй муку и соду. Можешь предварительно погасить ее уксусом. Вымеси тесто, густое и липкое по консистенции. Скатай из него шарики.
Выложи их на противень, выстеленный пергаментом. Каждый шарик немного придави. Готовь пирожные в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Далее дай им остыть, удали сердцевину. Наполни пирожное вареньем и соедини. Отдельно смешай яблочный сок с парой капель красителя. Окуни в эту жидкость пирожные, обваляй в сахаре. Персики готовы!
Пирожки с повидлом
Ингредиенты
1 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
15 г быстрорастворимых дрожжей
1 л воды
50 мл подсолнечного масла
1,3 кг пшеничной муки
повидло по вкусу
Приготовление
В миску перелей теплую воду. К ней добавь дрожжи и сахар. Перемешай и дай немного постоять. Затем постепенно просеивай в миску муку и соль, не прекращая помешивать.
Добавь масло, перемешай массу. Накрой емкость пленкой, оставь в теплом месте на 1–1,5 часа. Затем обомни его со всех сторон и снова оставь подниматься. Оно вырастет минимум в 2 раза.
Готовое тесто подели на шарики, выложи на противень. Накрой их полотенцем и оставь на 15 минут. Затем сделай в каждом углубление, начини повидлом. Защипни тесто и примни заготовку.
Пусть пирожки полежат еще минут 15, а затем можешь их готовить. Обжарь лакомства в горячем масле до появления золотисто-карамельной корочки. Просуши изделия салфетками.
Торт «Наполеон»
Ингредиенты на коржи
12 ст. л. пшеничной муки
200 г маргарина
100 г сливочного масла
1 стакан воды
1 яйцо
1 ст. л. уксуса
Ингредиенты на крем
0,5 л молока
1,5 стак. сахара
2 ст. л. пшеничной муки
200 г сливочного масла
Приготовление
Маргарин и сливочное масло поруби ножом на мелкие кусочки. Просей к ним муку, снова всё посеки. Залей эту смесь уксусом и водой комнатной температуры. Вбей яйцо и замеси тесто.
Раскатай из теста 8–9 одинаковых тонких коржей. По очереди приготовь их в духовке при 180 градусах. Коржи должны быть полностью сухими.
Тем временем поставь на огонь молоко. Постепенно пересыпай в него сахар и муку, помешивая всё венчиком. Далее добавь в крем сливочное масло. Хорошенько всё вымеси.
Немного остывшим кремом смажь коржи. Оставь торт пропитываться сначала на столе, а потом переложи его в холодильник. Крошку для украшения можно сделать из одного коржа.
Торт «Птичье молоко»
Ингредиенты на коржи
140 г пшеничной муки
1 ч. л. разрыхлителя
100 г сливочного масла
50 г сахара
1–2 яйца
Ингредиенты на суфле
1 ст. л. кукурузного крахмала
50 г сливочного масла
5 яиц
200 г сахарной пудры
100 мл молока
20 г желатина
90 мл холодной воды
Ингредиенты на глазурь
75 г шоколада
50 г сливочного масла
1 ст. л. мёда
Приготовление
Взбей мягкое сливочное масло миксером. Далее добавь к нему сахарную пудру, взбей снова. Теперь к ним добавь яйца, муку и разрыхлитель. Замеси тесто.
Залей его в круглую форму для выпечки, разровняй по поверхности. Готовь корж в разогретой до 220 градусов духовке 20 минут. Тем временем приготовим суфле.
Белки отдели от желтков, спрячь их в холодильник. Желтки взбей с половиной сахарной пудры. Затем добавь к ним молоко и крахмал. Взбей снова, но уже до однородности.
Емкость с этой массой поставь на водяную баню. Готовь суфле, пока оно не загустеет. Затем остуди его. Мягкое сливочное масло взбей миксером до пышности. Смешай его с остывшим суфле.
Залей водой желатин и оставь его минут на 15. Затем прогрей желатин на огне. Тем же миксером взбей белки до твердой пены. Добавь к ним желатин и перемешай ингредиенты.
Смешай с белковой массой желтковую. Корж раздели на два более тонких. Один из них верни назад в форму и покрой кремом, что получился. Крем в свою очередь накрой вторым коржом, пишет vazhnoznat.ru.
Отправь десерт на ночь в холодильник. Кстати, ты можешь использовать только один, нижний корж. На утро растопи шоколад на водяной бане. К нему добавь мёд. Полей глазурью торт, еще на час отправь в холодильник. Готово!
Эти десерты СССР — настоящая ностальгическая бомба. А тебе какое больше нравится?