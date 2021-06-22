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Десерты из советского детства: готовим и наслаждаемся вкусом!

Шоколадная колбаса - лакомство из советского детства ФОТО: скриншот видео

Что так же греет душу взрослого человека, как десерты из советского детства? Разве что объятия мамы, Новый год и Рождество, игра в снежки. Согласись, воспоминания о любимых сладостях детства поднимают настроение. А что если приготовить их самому?

Конечно, в те далекие времена мы были совсем непривередливыми. Вспомни только, каким вкусным казался черный хлеб, смоченный водою с сахаром. А какие десерты СССР были популярны в твоем детстве? Давай вспомним!

Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаса ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты

  • 150 г сгущенки
  • 100 г сливочного масла
  • 300 г песочного печенья
  • 3 ст. л. какао-порошка
  • грецкие орехи по вкусу
  • изюм по вкусу

Приготовление

Песочное печенье измельчи в крошку руками или блендером. Перемешай его со сгущенкой и какао. Туда же добавь рубленые орешки и изюмом. Последний можно предварительно замочить.

В эту массу добавь мягкое сливочное масло. Тщательно перемешай и выложи смесь на пищевую пленку. Скатай содержимое в колбаску, отправь его минимум на 3 часа в холодильник. Готово!

Молочные вафли

Молочные вафли ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты

  • 120 г пшеничной муки
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 3 яйца
  • 150 мл молока
  • щепотка соли
  • ванилин по вкусу

Приготовление

Миксером взбей мягкое сливочное масло с сахаром добела. Затем добавь к ним желток, немного соли и ванилин. Постепенно подсыпай муку. В конце добавь молоко. Перемешай всё.

Накрой емкость с тестом пленкой, отложи на час. Перед изготовлением вафель взбей белок и добавь его в тесто. Тщательно перемешай ингредиенты. Готовь вафли в разогретой вафельнице.

Кекc

Кекс ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты

  • 4 ст. л. сахара
  • 4 яйца
  • 175 г сливочного масла
  • 1 стак. пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. соды
  • ванилин по вкусу
  • коньяк по вкусу
  • изюм по вкусу

Приготовление

150 г мягкого сливочного масла миксером взбей с сахаром добела. Далее добавь яйца. Постепенно подсыпай муку и остальные ингредиенты. Ложкой замеси тесто.

Форму для кексов смажь остатками сливочного масла, присыпь мукой. Аккуратно переложи в нее тесто. Выпекай кекс в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. Контролируй готовность с помощью шпажек.

Пирожное «Персик»

Пирожное "Персик" ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 50 г сметаны
  • 150 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 300 г пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1 ч. л. уксуса
  • абрикосовое варенье по вкусу
  • яблочный сок по вкусу
  • пищевой краситель (красный) по вкусу

Приготовление

Миксером взбей яйца с сахаром. Когда они превратятся в пену, добавь сметану и размягченное сливочное масло. Снова всё перемешай.

Затем постепенно добавляй муку и соду. Можешь предварительно погасить ее уксусом. Вымеси тесто, густое и липкое по консистенции. Скатай из него шарики.

Выложи их на противень, выстеленный пергаментом. Каждый шарик немного придави. Готовь пирожные в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Далее дай им остыть, удали сердцевину. Наполни пирожное вареньем и соедини. Отдельно смешай яблочный сок с парой капель красителя. Окуни в эту жидкость пирожные, обваляй в сахаре. Персики готовы!

Пирожки с повидлом

Пирожки с повидлом ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты

  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 15 г быстрорастворимых дрожжей
  • 1 л воды
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 1,3 кг пшеничной муки
  • повидло по вкусу

Приготовление

В миску перелей теплую воду. К ней добавь дрожжи и сахар. Перемешай и дай немного постоять. Затем постепенно просеивай в миску муку и соль, не прекращая помешивать.

Добавь масло, перемешай массу. Накрой емкость пленкой, оставь в теплом месте на 1–1,5 часа. Затем обомни его со всех сторон и снова оставь подниматься. Оно вырастет минимум в 2 раза.

Готовое тесто подели на шарики, выложи на противень. Накрой их полотенцем и оставь на 15 минут. Затем сделай в каждом углубление, начини повидлом. Защипни тесто и примни заготовку.

Пусть пирожки полежат еще минут 15, а затем можешь их готовить. Обжарь лакомства в горячем масле до появления золотисто-карамельной корочки. Просуши изделия салфетками.

Торт «Наполеон»

Торт "Наполеон" ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты на коржи

  • 12 ст. л. пшеничной муки
  • 200 г маргарина
  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан воды
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. уксуса

Ингредиенты на крем

  • 0,5 л молока
  • 1,5 стак. сахара
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 200 г сливочного масла

Приготовление

Маргарин и сливочное масло поруби ножом на мелкие кусочки. Просей к ним муку, снова всё посеки. Залей эту смесь уксусом и водой комнатной температуры. Вбей яйцо и замеси тесто.

Раскатай из теста 8–9 одинаковых тонких коржей. По очереди приготовь их в духовке при 180 градусах. Коржи должны быть полностью сухими.

Тем временем поставь на огонь молоко. Постепенно пересыпай в него сахар и муку, помешивая всё венчиком. Далее добавь в крем сливочное масло. Хорошенько всё вымеси.

Немного остывшим кремом смажь коржи. Оставь торт пропитываться сначала на столе, а потом переложи его в холодильник. Крошку для украшения можно сделать из одного коржа.

Торт «Птичье молоко»

Торт "Птичье молоко" ФОТО: скриншот видео

Ингредиенты на коржи

  • 140 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 1–2 яйца

Ингредиенты на суфле

  • 1 ст. л. кукурузного крахмала
  • 50 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 200 г сахарной пудры
  • 100 мл молока
  • 20 г желатина
  • 90 мл холодной воды

Ингредиенты на глазурь

  • 75 г шоколада
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. мёда

Приготовление

Взбей мягкое сливочное масло миксером. Далее добавь к нему сахарную пудру, взбей снова. Теперь к ним добавь яйца, муку и разрыхлитель. Замеси тесто.

Залей его в круглую форму для выпечки, разровняй по поверхности. Готовь корж в разогретой до 220 градусов духовке 20 минут. Тем временем приготовим суфле.

Белки отдели от желтков, спрячь их в холодильник. Желтки взбей с половиной сахарной пудры. Затем добавь к ним молоко и крахмал. Взбей снова, но уже до однородности.

Емкость с этой массой поставь на водяную баню. Готовь суфле, пока оно не загустеет. Затем остуди его. Мягкое сливочное масло взбей миксером до пышности. Смешай его с остывшим суфле.

Залей водой желатин и оставь его минут на 15. Затем прогрей желатин на огне. Тем же миксером взбей белки до твердой пены. Добавь к ним желатин и перемешай ингредиенты.

Смешай с белковой массой желтковую. Корж раздели на два более тонких. Один из них верни назад в форму и покрой кремом, что получился. Крем в свою очередь накрой вторым коржом, пишет vazhnoznat.ru.

Отправь десерт на ночь в холодильник. Кстати, ты можешь использовать только один, нижний корж. На утро растопи шоколад на водяной бане. К нему добавь мёд. Полей глазурью торт, еще на час отправь в холодильник. Готово!

Эти десерты СССР — настоящая ностальгическая бомба. А тебе какое больше нравится? 

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