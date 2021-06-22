Десерты из советского детства: готовим и наслаждаемся вкусом!

Конечно, в те далекие времена мы были совсем непривередливыми. Вспомни только, каким вкусным казался черный хлеб, смоченный водою с сахаром. А какие десерты СССР были популярны в твоем детстве? Давай вспомним!

Шоколадная колбаса

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Ингредиенты

150 г сгущенки

100 г сливочного масла

300 г песочного печенья

3 ст. л. какао-порошка

грецкие орехи по вкусу

изюм по вкусу

Приготовление

Песочное печенье измельчи в крошку руками или блендером. Перемешай его со сгущенкой и какао. Туда же добавь рубленые орешки и изюмом. Последний можно предварительно замочить.

В эту массу добавь мягкое сливочное масло. Тщательно перемешай и выложи смесь на пищевую пленку. Скатай содержимое в колбаску, отправь его минимум на 3 часа в холодильник. Готово!

Молочные вафли

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Ингредиенты

120 г пшеничной муки

50 г сливочного масла

50 г сахара

3 яйца

150 мл молока

щепотка соли

ванилин по вкусу

Приготовление

Миксером взбей мягкое сливочное масло с сахаром добела. Затем добавь к ним желток, немного соли и ванилин. Постепенно подсыпай муку. В конце добавь молоко. Перемешай всё.

Накрой емкость с тестом пленкой, отложи на час. Перед изготовлением вафель взбей белок и добавь его в тесто. Тщательно перемешай ингредиенты. Готовь вафли в разогретой вафельнице.

Кекc

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Ингредиенты

4 ст. л. сахара

4 яйца

175 г сливочного масла

1 стак. пшеничной муки

0,5 ч. л. соды

ванилин по вкусу

коньяк по вкусу

изюм по вкусу

Приготовление

150 г мягкого сливочного масла миксером взбей с сахаром добела. Далее добавь яйца. Постепенно подсыпай муку и остальные ингредиенты. Ложкой замеси тесто.

Форму для кексов смажь остатками сливочного масла, присыпь мукой. Аккуратно переложи в нее тесто. Выпекай кекс в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. Контролируй готовность с помощью шпажек.

Пирожное «Персик»

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Ингредиенты

2 яйца

50 г сметаны

150 г сахара

50 г сливочного масла

300 г пшеничной муки

0,5 ч. л. соды

1 ч. л. уксуса

абрикосовое варенье по вкусу

яблочный сок по вкусу

пищевой краситель (красный) по вкусу

Приготовление

Миксером взбей яйца с сахаром. Когда они превратятся в пену, добавь сметану и размягченное сливочное масло. Снова всё перемешай.

Затем постепенно добавляй муку и соду. Можешь предварительно погасить ее уксусом. Вымеси тесто, густое и липкое по консистенции. Скатай из него шарики.

Выложи их на противень, выстеленный пергаментом. Каждый шарик немного придави. Готовь пирожные в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Далее дай им остыть, удали сердцевину. Наполни пирожное вареньем и соедини. Отдельно смешай яблочный сок с парой капель красителя. Окуни в эту жидкость пирожные, обваляй в сахаре. Персики готовы!

Пирожки с повидлом

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Ингредиенты

1 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

15 г быстрорастворимых дрожжей

1 л воды

50 мл подсолнечного масла

1,3 кг пшеничной муки

повидло по вкусу

Приготовление