Новый косметический бренд Saapio триумфально покоряет Эстонию: и цены хорошие, и вечная молодость не за горами

Это бренд, созданный европейскими профессионалами косметологии и нутрициологии, основная ценность которого — эффективные и безопасные средства для борьбы с самыми насущными проблемами современности, такими как акне, преждевременное старение, окислительный стресс и пигментация. Ведь наш сияющий внешний вид зависит не только от кремов, которыми мы исправно мажемся, но и от питания, а также от добавок, призванных поддерживать наше здоровье.

Ключевыми ингредиентами косметики стали астаксатин, который является одним из самых мощных антиоксидантных питательных веществ и инкапсулированный витамин C — лучше других стимулирует синтез коллагена, а значит, идеально подходит зрелой увядающей коже, а также всем, кто страдает от потери упругости и хочет справиться с первыми морщинами.

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Особая гордость — 4 комплекса морского гидролизованного коллагена двух типов (I и III) для разных целей — поддержания красоты и здоровья суставов, волос, кожи, ногтей. Исследования показали, что толщина коллагенового слоя кожи больше у людей, которые принимают коллаген. Помимо коллагена, нужно принимать витамин С и гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота способствует поглощению воды и её удержанию в коже, а витамин С действует как катализатор в процессе биосинтеза коллагена.

ФОТО: личный архив

Косметика продается только онлайн, и это тоже современный подход.

ФОТО: личный архив