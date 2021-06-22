Соблюдаем дресс-код и не мучаемся: как одеваться на работу в жару
Соблюдать дресс-код в жару — настоящее мучение. Однако мы знаем, как облегчить эту задачу. Запоминай наши советы и учись одеваться в офис летом правильно, пишет Cosmo.ru.
Соблюдать дресс-код в жару — настоящее мучение. Однако мы знаем, как облегчить эту задачу. Запоминай наши советы и учись одеваться в офис летом правильно, пишет Cosmo.ru.
Первый и самый простой способ облегчить свой офисный наряд — заменить брюки на шорты. Конечно, чтобы такое сочетание смотрелось в рамках дресс-кода, шорты должны быть достаточно длинными и необлегающими. Ты можешь присмотреть в магазине как уже готовые комплекты, так и купить отдельно бермуды и миксовать их с любимыми пиджаками. Кстати, необязательно подбирать верх и низ в тон. Очень эффектно смотрятся черные шорты с белым жакетом и аналогичные комбинации.
Чем плотнее одежда сидит на теле, тем тебе жарче, поэтому, если не хочешь запариться, выбирай вещи свободной посадки. Старайся меньше носить черное. Темные оттенки лучше поглощают тепло, поэтому в такой одежде душно и некомфортно.
Замени плотный строгий костюм на модель из легкого прохладного материала. Например, отличной альтернативой станет вариант из атласа. Выбирай костюм нейтрального оттенка и не слишком увлекайся аксессуарами — это поможет тебе компенсировать блеск ткани и подчеркнуть формальность образа.
Чтобы прикрыть плечи в жару, используй классическую белую рубашку. Она гораздо легче плотного пиджака, но при этом смотрится официально и не выходит за рамки делового этикета.
Еще одна альтернатива пиджаку летом — жилет. Выбирай модель просторного кроя, которая позволяет воздуху свободно циркулировать между тканью и телом. Так ты будешь выглядеть по дресс-коду, но тебе не будет слишком жарко.
Лаконичное платье свободного кроя – отличное решение для похода в офис летом. Чтобы тебе было максимально легко и комфортно, сочетай наряд с обувью на низком ходу — подойдут как легкие кеды, так и минималистичные сандалии.