Пять самых легких диет и девять секретов простого похудения

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

9 простых способов сделать любую диету легкой

Пока-пока, Лимонадный Джо

Американская ассоциация диетологов предупреждает: ежедневное употребление газированных напитков и соков увеличивает ваши шансы обзавестись лишним весом на 65%. При этом пометка «диетический» на напитке относится к числу маркетинговых уловок и вовсе не означает, что его благословили специалисты по питанию. Более того, сахарозаменители, использующиеся в диет-газировке, разжигают аппетит и провоцируют переедание, в том числе и из-за того, что «оглушают» вкусовые рецепторы. Если вам психологически трудно резко перейти с сладких напитков на «пустую» воду, добавьте в свою дежурную бутылку ломтики огурца, лимона или апельсина, мяту и эстрагон.

Ешьте как заведенная

Исчерпывающие инструкции — простой способ сделать легким что угодно, и диета не исключение. Ешьте по часам: четкий режим дня приносит взрослым не меньше пользы, чем детсадовцам. Ученые уверены: чем, кто хочет похудеть и приучить тело есть меньше без дискомфорта, стоит съедать небольшую порцию пищи не реже, чем каждые четыре часа (разумеется, исключая время ночного отдыха). А вот не есть после шести, как вы уже знаете, стоит только тем счастливцам, которые крепко засыпают не позже десяти вечера.

Ловите грейпфрут

Многим известна грейпфрутовая диета, однако чтобы получить пользу от яркого цитруса, вовсе необязательно есть преимущественно его.

Добавьте по половинке грейпфрута к двум-трем трапезам в день — это поможет вам получить дозу нарингинина, ценнейшего вещества, стимулирующего жиросжигание и нормализующего выработку инсулина, гормона голода. Грейпфрут помогает справиться с тягой к сладкому, а еще он хорош тем, что гармонирует практически с любым блюдом — дольки можно добавлять в овощной салат, подавать с мясом и птицей или просто есть в качестве сочного десерта.

Ищите провизию вокруг да около

Диета. Иллюстративное фото. ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

Буквально! Исследования покупательского поведения подсказали крупным продуктовым сетям располагать в центре зала пищу, нагруженную трансжирами, сахаром, солью и добавками. Эта пища привлекательна благодаря тому, что обещает быстрое насыщение и удовлетворение. Однако она вызывает разновидность привыкания, стимулирует переедание и вдобавок стоит недешево. Не бросайтесь к полкам, расположенным в зоне прямой видимости — вы рискуете наполнить тележку тем, о чем вскоре пожалеете. Изучите удаленные полки, не бросающиеся в глаза закутки и то, что стоит по периметру магазина. А еще не забывайте про список покупок и простое правило перекусить перед походом в магазин — голод заставляет совершать спонтанные покупки. Кстати, с холодильником фокус с правильным расположением еды тоже работает — чтобы диета стала более легкой, организовывайте хранение продуктов так, чтобы взгляд первым делом падал на свежие овощи или фрукты. Для лучшего эффекта их можно подготовить, очистив и рассортировав по порциям.

Морозьте беспощадно