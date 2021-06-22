Пять самых легких диет и девять секретов простого похудения

Неужели те, кто поплатился талией за свою любовь к еде, заслуживают самых трудных испытаний? Этот подход устарел! Современные диетологи утверждают, что лучшая диета для похудения — та, которую вы сможете соблюдать с комфортом, не падая от слабости, не сбиваясь с ног в поисках особых продуктов и не зацикливаясь на подсчетах калорий и процентов. Woman.ru предлагает вам подборку самых легких диет на любой вкус!
Легкая диета для ленивых: бутылка и часы
Понятные правила, простота применения и впечатляющий эффект — легкая водная «диета для ленивых» по праву относится к числу популярнейших.
Запутаться в условиях этого плана похудения не удастся при всем желании, главное правило всего одно — за 20 минут до каждого приема пищи необходимо выпивать 200 мл простой негазированной воды. Во время трапезы и на протяжении двух часов после нее пить, наоборот, не рекомендуется. Продолжительность легкой диеты для ленивых — 2 недели, предполагается, что за это время вы сможете избавиться минимум от 5 кг, не внося кардинальных изменений в рацион.
Похудение происходит благодаря естественному сокращению объема порций: вы съедаете меньше, потому что желудок уже заполнен.
Еще одна распространенная легкая диета, не требующая вмешательства в рацион, может длиться без ограничений по продолжительности — правилом «Не есть после шести (пяти, семи…)» многие женщины пользуются практически всю жизнь.
Хотя диетологи и сомневаются в целесообразности такого лайфхака и даже утверждают, что с точки зрения биохимии запрет на вечерние трапезы должен вызывать набор веса, народное мнение непреклонно продолжает считать легкую диету, просто ограничивающую питание после какого-то времени, простым и действенным способом поддерживать форму.
Легкая диета для гурманов: путешествие в тарелке
Многие из нас небезосновательно уверены, что легкая диета должна быть прежде всего разнообразной. Действительно, планам питания, разрешающим большое количество продуктов и запрещающим только очевидные вредности, следовать просто и приятно. Кроме того, гурманские планы питания, как правило, обещают серьезные выгоды для здоровья за счет большого количества некрахмалистых овощей и ненасыщенных жиров.
Худеют на них, правда, не особенно быстро, но зато стабильно и надолго — учитывая тот факт, что легкие гурманские диеты, как правило, могут использоваться в качестве постоянных стилей питания.
Самой популярной из таких простых в следовании разнообразных легких диет, безусловно, остается средиземноморская диета. Это не просто план питания, а культурное наследие стран Средиземноморского региона, признанное ЮНЕСКО. Для того, чтобы питаться как счастливые долгожители солнечных стран, нужно формировать меню из свежих овощей и цельных злаков, в качестве основного источника животного белка выбирать морскую рыбу (5-6 порций в неделю), а от яиц и красного мяса, наоборот, по возможности воздерживаться. Если такие ограничения кажутся вам серьезными, возможно, вы измените мнение, узнав, что средиземноморская диета приветствует регулярное употребление красного вина.
Если вам понравилась идея похудения с национальным колоритом, обратите внимание на две другие интересные легкие диеты. Китайская диета базируется на употреблении растительной пищи в сочетании с медленными углеводами и жидкостью — традиционные китайские блюда, представляющие собой рис или лапшу в бульоне, не только хорошо усваиваются, но и надолго обеспечивают сытость. Северная диета, в основе которой традиционная пища Скандинавии, удивительно близка повседневному российскому меню: она разрешает круглогодичное употребление овощей длительного хранения, таких, как картофель, морковь, репа, свекла, в сочетании с злаками и сезонными растениями, а также рыбой и мясом.
Еще одна легкая гурманская диета — метаболическая диета Дайан Кресс. Для нее характерно очень разнообразное, хотя и не лишенное запретов меню: цель метаболической диеты — избавить организм от последствий злоупотребления углеводами. Изобилие «пустых калорий» в меню современного горожанина приводит к нарушению работы рецепторов инсулина. По мнению Дайан Кресс, чтобы «перезагрузить» гормоны, нужно практически полностью отказаться от углеводов на два месяца. Узнать, подходит ли вам метаболическая диета, вы сможете при помощи нашего теста.
А те, кто не прочь добавить к питанию немного философии и экзотической мудрости наверняка заинтересуются Аюрведой — мы уже рассказывали, с чего начать легкое знакомство с этим удивительным учением. Основа Аюрведы — представление о человеке как о существе, в физиологии которого преобладает та или иная стихия. При помощи специальных сочетаний продуктов и специй можно добиться гармонии огня, воздуха, земли и воды для своего тела и духа, и не просто похудеть, а кардинально изменить и улучшить свою жизнь.
Легкая диета без лишних раздумий: моно-похудение
Если для одних легкость — это широкий выбор, то для других дело может обстоять совершенно наоборот. Те, кому монотонность не помеха, а быстрый результат важнее возможных побочных эффектов, назовут легкой диетой похудение на меню с участием одного продукта.
Самыми известными в числе монодиет могут считаться диета на гречке, кефирная диета и диета на овсянке. Каждая из них обещает завидный «отвес» — около 1 кг в день. Правила просты — весь срок действия похудательного плана вы употребляете в пищу только разрешенный продукт, давший имя диете, а также пьете воду. Конечно, такие серьезные ограничения в питании чреваты массой малоприятных последствий, поэтому монодиеты легче всего практиковать в формате разгрузочных дней (1-3 дня).
Самые упорные могут продлить «удовольствие», однако строго запрещено питаться только гречкой, кефиром или овсянкой дольше недели, иначе физиологические и психологические сбои практически гарантированы.
В любом случае не забудьте посоветоваться с врачом, прежде чем решаться на такие кардинальные меры для возвращения в «товарный вид», и, главное, будьте готовы к известному эффекту йо-йо — быстро потерянные килограммы быстро возвращаются!
Легкая диета чередования: смена караула!
Для тех, кому не хватает терпения сидеть не то что на одном продукте, а даже просто воздерживаться от соблазнительной вредной еды сколько-нибудь продолжительное время, придуманы диеты чередования. Помните чаепитие у Безумного Шляпника, где гости внезапно вскакивали и менялись местами? Принцип тот же, только в роли гостей — разные типы продуктов.
Классическая диета БУЧ (белково-углеводного чередования) на 30 дней отличается несложными правилами: один день вы едите только углеводную пищу, второй — сочетаете углеводы и белки, а в третий отдаете предпочтение исключительно белкам, после чего цикл повторяется.
Такой план питания особенно хорош, если вы сочетаете похудение со спортом, улучшением тонуса и наращиванием мышечной массы.
Если дружба со спортом не относится к числу приоритетов, и постоянно сортировать еду на содержащую углеводы и состоящую из белков не кажется такой уж легкой задачей, обратите внимание на игровую диету «Шесть лепестков» — она длится 6 дней и по сути представляет собой цепочку монодиет. Для того, чтобы похудеть минимум на три кило на «Шести лепестках», вырежьте из бумаги… ромашку. Один день — один лепесток и один разрешенный продукт! Подпишите их: «Рыбный», «Овощной», «Куриный», «Злаковый», «Творожный», «Фруктовый», и отрывайте по мере «прохождения квеста».
И, конечно, превратить в легкую любую диету может читинг: особый подход к похудению, легализующий «запланированные срывы». Практикуя читинг, вы шесть дней в неделю придерживаетесь строгой диеты, а на седьмой уходите в отрыв, позволяя себе всю ту «запрещенку», о которой столько мечтали, с понедельника по субботу поедая боннский суп. Хотя диетологи не одобряют читинг, считая его разновидностью нарушения пищевого поведения, у метода есть горячие поклонники, утверждающие, что применение читинга позволяет избежать ненавистной стадии плато (остановки потери веса даже при скудном меню) и худеть быстро и легко.
Легкая готовая диета: доверяю и худею
Мы зовем водопроводчика отрегулировать кран и просим флориста подобрать букет, так почему бы и свое меню для похудения не доверить специально обученным людям? Легкая диета — та, участие в которой самого худеющего исчерпывается ролью едока, и нанимать при этом на работу повара необязательно.
Для тех, кто мечтает заполучить фигуру мечты, но не готов заниматься своим рационом лично, придуманы «диеты в коробках».
Готовое диетическое питание может дополнять обычный рацион — как, например, диетические коктейли, смесь протеинов, витаминов и клетчатки, «улучшенная» добавленным вкусом десерта или куриного супа (как, например, «Энерджи диет»). Предполагается, что такие коктейли надолго насыщают и дают все необходимые для функционирования организма нутриенты, автоматически уменьшая объем съедаемой пищи и по крайней мере частично решая вопрос поиска и приготовления способствующей похудению еды.
Кстати, в США уже проводятся эксперименты с сойлентом — специальным порошком, в котором в оптимальной пропорции представлены абсолютно все необходимые для жизнедеятельности питательные вещества. Ученые оптимистично заявляют, что сойлент, полностью заменяющий любую пищу, решит проблемы голода в отстающих странах и вообще выведет человечество на новый уровень свободы от пленительно тающего шоколада и одуряющего аромата свежевыпеченного хлеба.
К счастью, будущее еще не наступило окончательно, худеющие могут пока что рассчитывать на традиционное готовое диетическое меню. «Диеты в коробке», представляющие собой завтраки, обеды, ужины и перекусы сбалансированного состава и с выверенными калориями, предлагают сегодня как специализированные медицинские или пищевые компании, так и знаменитые диетологи (один из ярких примеров — готовая диета Елены Малышевой). Разбег в стоимости таких «продуктовых пайков» достаточно серьезный, как и форма выпуска: можно выбрать как недорогие «сундучки», наполненные порошковыми и сублимированными блюдами с внушительным сроком годности, так и ежедневную доставку свежайших и полезнейших блюд, приготовленных поварами международного класса.
9 простых способов сделать любую диету легкой
Пока-пока, Лимонадный Джо
Американская ассоциация диетологов предупреждает: ежедневное употребление газированных напитков и соков увеличивает ваши шансы обзавестись лишним весом на 65%. При этом пометка «диетический» на напитке относится к числу маркетинговых уловок и вовсе не означает, что его благословили специалисты по питанию. Более того, сахарозаменители, использующиеся в диет-газировке, разжигают аппетит и провоцируют переедание, в том числе и из-за того, что «оглушают» вкусовые рецепторы. Если вам психологически трудно резко перейти с сладких напитков на «пустую» воду, добавьте в свою дежурную бутылку ломтики огурца, лимона или апельсина, мяту и эстрагон.
Ешьте как заведенная
Исчерпывающие инструкции — простой способ сделать легким что угодно, и диета не исключение. Ешьте по часам: четкий режим дня приносит взрослым не меньше пользы, чем детсадовцам. Ученые уверены: чем, кто хочет похудеть и приучить тело есть меньше без дискомфорта, стоит съедать небольшую порцию пищи не реже, чем каждые четыре часа (разумеется, исключая время ночного отдыха). А вот не есть после шести, как вы уже знаете, стоит только тем счастливцам, которые крепко засыпают не позже десяти вечера.
Ловите грейпфрут
Многим известна грейпфрутовая диета, однако чтобы получить пользу от яркого цитруса, вовсе необязательно есть преимущественно его.
Добавьте по половинке грейпфрута к двум-трем трапезам в день — это поможет вам получить дозу нарингинина, ценнейшего вещества, стимулирующего жиросжигание и нормализующего выработку инсулина, гормона голода. Грейпфрут помогает справиться с тягой к сладкому, а еще он хорош тем, что гармонирует практически с любым блюдом — дольки можно добавлять в овощной салат, подавать с мясом и птицей или просто есть в качестве сочного десерта.
Ищите провизию вокруг да около
Буквально! Исследования покупательского поведения подсказали крупным продуктовым сетям располагать в центре зала пищу, нагруженную трансжирами, сахаром, солью и добавками. Эта пища привлекательна благодаря тому, что обещает быстрое насыщение и удовлетворение. Однако она вызывает разновидность привыкания, стимулирует переедание и вдобавок стоит недешево. Не бросайтесь к полкам, расположенным в зоне прямой видимости — вы рискуете наполнить тележку тем, о чем вскоре пожалеете. Изучите удаленные полки, не бросающиеся в глаза закутки и то, что стоит по периметру магазина. А еще не забывайте про список покупок и простое правило перекусить перед походом в магазин — голод заставляет совершать спонтанные покупки. Кстати, с холодильником фокус с правильным расположением еды тоже работает — чтобы диета стала более легкой, организовывайте хранение продуктов так, чтобы взгляд первым делом падал на свежие овощи или фрукты. Для лучшего эффекта их можно подготовить, очистив и рассортировав по порциям.
Морозьте беспощадно
Недостаток времени для приготовления пищи это частая причина провала планов по оздоровлению меню: после работы оказывается проще сварить пельменей или наделать бутербродов вместо того, чтобы колдовать над кастрюлей, урча желудком. Замораживайте полуфабрикаты собственного приготовления или готовые блюда — современные герметичные пакеты или контейнеры позволят и контролировать объем порции, и избежать контакта с другой едой и возможного «заражения» посторонними запахами. А еще храните в морозилке не чебуреки и пиццу, а овощи и креветки — нью-йоркский специалист по питанию Элли Кригер напоминает, что замороженные креветки свежее свежих, потому что их погружают в «вечную мерзлоту» сразу после вылова, а свежие вынуждены еще добираться до прилавка.
Внимание, зачистка!
Дон Джексон Блэтнер, спикер Американской ассоциации диетологов, считает чистку зубов простым и недооцененным фокусом, которым желающие похудеть должны пользоваться чаще, чтобы без труда сделать свою диету более легкой. «Полоскание рта или чистка зубов — простой знак, который организм понимает вполне ясно: мы закончили есть! Это действительно помогает остановить желание жевать — и физиологически, и психологически», — уверен специалист.
Двигайтесь в ритме сальсы
Рекомендация добавить в рацион больше овощей ставит вас в тупик, потому что с детства усвоены совсем другие привычки, и салат — это оливье, а не сбрызнутый лимоном латук? Перехитрите себя: делайте из овощей сальсу! Эта вездесущая мексиканская добавка готовится не только по классическому рецепту из проваренных помидоров. «Сырую» сальсу пико де гальо готовят из свежих овощей, причем класть туда можно хоть огурцы, хоть редиску, хоть болгарский перец главное — порубить все мелко и добавить чили. Такая сальса прекрасно простоит пару дней в холодильнике в плотно закрытой посуде; ее можно подавать к супу, мясу, блюдам из яиц. С сальсой и банальный картофель вкуснее и полезнее!
Коричневый — хит сезона
Простое правило: чем более коричневым выглядит зерновой или крупяной продукт, тем больше в нем полезной клетчатки. Клетчатка проходит через пищеварительный тракт транзитом, насыщая, но не усваиваясь; служит «ершиком» для ЖКТ и средой для размножения полезных бактерий в кишечнике. Если вы видите две разновидности продукта: белую и коричневую, то хватайте вторую без раздумий. Коричневый рис, коричневые спагетти, серовато-коричневая полбяная мука — все они минимально подверглись промышленному «улучшению» и сохранили ценные зерновые оболочки, в отличие от своих белых собратьев, в которых после «апгрейда» за заводе остались только пустые калории и высокий гликемический индекс.
Однако с хлебом сложнее — нередко «здоровый» коричневый цвет ему придают специальные премиксы, а вовсе не натуральные отруби, и 90% в составе занимает пшеничная мука высокой очистки. Что делать? Не обманываться внешним видом, внимательно читать состав, да и вообще по возможности не налегать на хлебобулочные изделия.
В любой непонятной ситуации ложитесь спать
Нехватка сна — бич современного человека и одна из самых распространенных неявных причин появления лишних кило. Наметанный глаз легко отличит полуночника: из-за избытка стрессового гормона кортизола на его талии нарастает жировой «спасательный круг». Вдобавок регулярный недосып провоцирует выброс грелина, «аварийного» гормона, заставляющего нас хотеть крахмалистой жирной сладкой пищи. Грелин уверен, что мы попали в беду и нам требуется экстренный прилив сил, ему невдомек, что ночь мы провели в заботах о виртуальном огороде. Пощадите свой мозг и нервную систему — ближе к вечеру прикрывайте «информационный вентиль», чего бы вам это ни стоило. Все сериалы не пересмотреть, всю работу не переделать, а вот решительно отключить интернет и подышать свежим воздухом, принять ванну с лавандой или почитать хорошую (бумажную!) книгу с полчаса еще никому не мешало сладко уснуть. Легкая диета — диета отдохнувшего человека!
Кстати, ученые из Сиэтла выяснили, что те, кто ходит на пробежку и в спортзал в первой половине дня, а не вечером, спят крепче и получают от отдыха больше пользы.