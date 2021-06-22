На каких пальцах нельзя носить кольца

Указательный палец, как отмечают хироманты, является неким символом эго человека и обладает мощной энергией. С помощью надетого на этот палец кольца можно усилить действие Юпитера на судьбу человека. На указательном пальце любят носить украшения карьеристы, также стоит надевать кольца на этот палец тем, кто пока только стремится выбиться в лидеры. При этом выбирать стоит серебряные украшения, золотые для этой цели, по мнению специалистов, не помогут.

За средний палец «отвечает» Сатурн, который хироманты называют самой плохой для человека планетой, притягивающей в жизнь несчастья. Носить кольца на среднем пальце специалисты категорически не рекомендуют. Исключение можно сделать лишь очень сильным и волевым людям, которые хотят что-то кардинально изменить в своей судьбе. Если же вы не готовы к резким переменам, украшения на средний палец лучше не надевать.

Безымянный палец напитан энергией Солнца, кроме того, говорят, он имеет прямую связь с сердцем, из-за чего его иногда называют пальцем Аполлона. С этим пальцем ассоциируются прежде всего обручальные и помолвочные кольца. Однако, носить украшения на безымянном могут не только те, кто связал (или собирается) себя узами брака. Ношение кольца на безымянном пальце может стать символом успеха в обществе, а также привлекает в жизнь благополучие, счастье в отношениях и любви.

С помощью кольца, надетого на мизинец, можно усилить влияние Меркурия на жизнь. Хироманты отмечают, что на этом пальце украшения носят общительные, творческие, коммуникабельные люди. Иначе говоря, надев кольцо на мизинец, можно активировать коммуникативные навыки, избавиться от проблем в общении, а также наладить финансовую сторону жизни.