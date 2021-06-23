Десять летних супов, которые отлично охлаждают в жару

Кроме наших любимых окрошки, свекольника и гаспачо, в этой подборке оригинальные супы из авокадо, цветной капусты и даже сладкий – из клубники.
Холодный суп с щавелем и фетой
- Кефир – 600 г
- Щавель – 150 г
- Огурец – 100 г
- Фета – 100 г
- Редис – 4 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Сок лимонный – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Отварить яйцо. В чашу блендера налить половину кефира, добавить щавель и измельчить.
- Долить остальной кефир, фету, оливковое масло. И все тщательно перемешать. Посолить, поперчить. Добавить лимонный сок.
- Очистить огурцы от кожуры и нарезать кубиками. Редис промыть и также нарезать кубиками. Яйцо измельчить любым способом и добавить в суп.
- Разлить по тарелкам, добавить редис, украсить фетой.
Суп с цветной капустой
- Вода – 600 мл
- Орехи – 70 г
- Свежий красный перец – ½ шт.
- Перец халапеньо – ½ шт.
- Укроп – ½ пучка
- Изюм – 95 г
- Соль – по вкусу
- Авокадо – 1 шт.
- Цветная капуста – по вкусу
- Измельчить в блендере орехи с водой.
- Добавить красный перец, халапеньо, авокадо, изюм, укроп и соль.
- Капусту отварить, перебить блендером, добавить в суп.
- Добавить нарезанное кубиками авокадо, украсить зеленью.
Таратор
- Кефир или жидкий йогурт – 400-500 мл
- Вода – 1 стакан
- Огурец (длинный) – 1 шт.
- Грецкий орех – 10-12 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Чеснок – 4 зубчика
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Перец, соль – по вкусу
- Огурец очистить и нарезать мелким кубиком. Выложить в тарелку, посолить (чтобы начал выделятся сок).
- Чеснок, грецкие орехи и укроп мелко порубить, положить к огурцу.
- Залить кефиром (йогуртом), добавить соль, перец, масло. Если суп получился слишком густой, развести водой до нужной консистенции.
Холодный суп-пюре из авокадо
- Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.
- Красный сладкий лук, нарезанный – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1-2 ст. л.
- Кинза или петрушка, порезанная – 2 ст. л.
- Кефир – 150 мл
- Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 ч. л.
- Соль, перец
- Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
- Измельчить до однородной консистенции.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
- Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.
Гаспачо: рецепт с томатным соком
- Томаты спелые – 6 шт.
- Томатный сок – 1 стакан
- Огурец свежий – 2 шт.
- Стебель сельдерея – 2 шт.
- Перец горький (маленький) – 1 шт.
- Соль, сахар – по вкусу
- Уксус бальзамический – 1 ст. л.
- Базилик свежий (петрушка) – 4 веточки
- Сухари из белого хлеба – 4 ст. л.
- Бланшированные томаты очистите от шкурки. Снимите кожуру с огурца.
- Все овощи порежьте и взбейте в блендере до образования пюре, которое перетрите через сито. Добавьте сок, соль и уксус.
- Разлитый по тарелкам суп украсьте веточкой базилика. Можно добавить вареную креветку.
- Перед самой подачей посыпьте гаспачо измельченными сухарями (можно порезанными на мелкие кубики).