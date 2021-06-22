Малышева предупредила о риске рака из-за популярного способа маникюра

Малышева и ее соведущие, педиатр Андрей Продеус и невролог Дмитрий Шубин, отметили, что риск возникновения онкологии увеличивается из-за ультрафиолетового излучения ногтевых ламп. По словам врачей, ультрафиолет провоцирует развитие раковых клеток, пишет Lenta.ru.

Шубин объяснил, что лампы, которые используются для популярного способа маникюра, могут иметь разную силу ультрафиолетового излучения, поэтому вероятность возникновения заболевания варьируется. Риск появления меланомы полностью сопряжен со временем и жесткостью излучения.