Компульсивное переедание: как распознать и что делать

По статистике, переедает сегодня каждый третий горожанин, однако далеко не каждый из них страдает от компульсивного обжорства. При этом многие столкнувшиеся с проблемой заявляют, что в погоне за быстрыми удовольствиями между едой и сексом выберут второе. Почему так происходит и как лечить данное расстройство пищевого поведения, редакция Passion.ru решила узнать у эксперта — известного доктора Натальи Зубаревой.

Компульсивное переедание (Binge eating disorder) или, иначе говоря, неподконтрольное (многие называют его попросту жор), с которым человек не может ничего поделать. На данное расстройство жалуются многие люди с лишним весом, и здесь прежде всего нужно найти первопричину. Как врач, который уже много лет работает с такими пациентами, я видела всякое: и гормональные нарушения, и то самое компульсивное расстройство, и банальную пищевую распущенность.

Голодная полная женщина, держащая гамбургеры на деревянной тарелке, и готовая съесть все остальное на столе. Концепция расстройства пищевого поведения. ФОТО: Shutterstock

Человек буквально глотает пищу, причем не обращая внимания на то, голоден он на самом деле или нет. Ест такой пациент много и делает это вплоть до того момента, когда от еды ему становится уже физически плохо. К дискомфорту в области ЖКТ добавляется моральный дискомфорт: чувство вины, стыд, отвращение к себе и подавленность — частые спутники пациента с компульсивным перееданием.

Следующим шагом может стать попытка сесть на диету (мягкий вариант решения проблемы), правда, попытка эта, скорее всего, провалится. Также в арсенале страдающих от данной проблемы — прием мочегонных, попытка вызвать рвоту (здесь уже привет, булимия).

Если вы заметили у себя похожие симптомы, очень важно не разбрасываться диагнозами и не ставить их самому себе, особенно если вы не врач. О компульсивном переедании речь идет, если такие приступы животного жора случаются в среднем два-три раза в неделю в течение трех месяцев.

Причины компульсивного переедания

На сегодняшний день нет точных данных о причинах компульсивного расстройства питания, но совершенно точно, что каждый второй пациент с таким недугом страдает или страдал от депрессии и негативных эмоций. То есть, по сути, он заедал гнев, тоску, неудовлетворенность, неуверенность в себе, низкую самооценку и одиночество. У многих корни этого расстройства кроются еще в детстве, когда именно родители учат ребенка справляться с переживаниями при помощи вкусной еды или предлагают ее в качестве награды. Риск увеличивается, если тело ребенка постоянно находится в центре внимания, и с его состоянием (весом) связывают успех или, наоборот, неудачу: это касается юных фигуристов, танцоров, гимнастов и других спортсменов.

Кроме того, есть данные, что в формировании расстройства играет роль низкий уровень серотонина, а также неверные сигналы о голоде и насыщении, которые получает гипоталамус. Свою роль в возникновении проблемы играют не самые популярные, но очень важные гормоны сытости и голода — лептин и грелин. Если концентрация лептина в крови слишком высока, можно не рассчитывать на то, что он «сообщит» организму о наступлении сытости. Гипоталамус просто перестает воспринимать этот сигнал. Грелин — гормон не только голода, но и аппетита. Его уровень повышается при виде красивых блюд и ощущении аромата пищи, собственно, благодаря ему мы получаем от еды удовольствие. Но слишком большая концентрация грелина заставляет нас переедать, особенно сладкое, жирное и соленое.