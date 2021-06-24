Сальма Хайек призналась, что у нее увеличилась грудь после менопаузы

54-летняя Сальма Хайек не только выглядит на 20 лет моложе, но и поражает представителей сильного пола своим удивительным бюстом, который явно увеличился за годы на несколько размеров. Сама Сальма появилась на одном из ток-шоу для того, чтобы честно ответить на все вопросы по этому поводу. Она заявила, что увеличение размера груди в ее случае является следствием менопаузы и беременности, пишет Medikforum.ru.

Актриса призналась, что начала испытывать симптомы менопаузы после 45 лет, к ним относились перепады настроения и приливы. Но грудь начала быстро увеличиваться несколько позже, хотя она и до этого выросла в размере во время беременности и увеличивалась также в периоды прибавки веса. Сальма согласна с тем, что ее бюст вырос на несколько размеров.