Стресс действительно делает волосы седыми
Исследование предоставило количественные доказательства того, что из-за стресса наши волосы могут поседеть. Но оказывается, седина способна со временем исчезнуть.
Исследование предоставило количественные доказательства того, что из-за стресса наши волосы могут поседеть. Но оказывается, седина способна со временем исчезнуть.
Американские исследователи обнаружили первые количественные доказательства связи между психологическим стрессом и сединой волос. Многие из нас слышали истории о том, как у людей из-за сильных потрясений быстро седели волосы, но наука к до сих пор не располагала сколько-нибудь убедительными данными, подтверждающими такую возможность. И вот они появились в журнале eLife.
Сами исследователи были более всего удивлены тем, что поседевшие волоски толстой кишки могут быть возвращены к первоначальному цвету после устранения причин стресса. Ранее исследования с лабораторными мышами показывали, что вызванная стрессом седина является перманентной, то есть её невозможно обратить вспять. Новая работа предоставляет ценные сведения для науки, а не является подтверждением старых предположений о влиянии стресса на цвет волос, передает Medikforum.ru.
Понимание механизмов, с помощью которых седые волосы возвращаются к своему молодому цвету, может обеспечить и более глубокое понимание изменчивой природы человеческого старения, а также того, как как на него влияет стресс. Получены доказательства того, что старение не является линейным биологическим процессом, частично оно может быть остановлено и даже обращено вспять.