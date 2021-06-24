Стресс действительно делает волосы седыми

Американские исследователи обнаружили первые количественные доказательства связи между психологическим стрессом и сединой волос. Многие из нас слышали истории о том, как у людей из-за сильных потрясений быстро седели волосы, но наука к до сих пор не располагала сколько-нибудь убедительными данными, подтверждающими такую возможность. И вот они появились в журнале eLife.

Сами исследователи были более всего удивлены тем, что поседевшие волоски толстой кишки могут быть возвращены к первоначальному цвету после устранения причин стресса. Ранее исследования с лабораторными мышами показывали, что вызванная стрессом седина является перманентной, то есть её невозможно обратить вспять. Новая работа предоставляет ценные сведения для науки, а не является подтверждением старых предположений о влиянии стресса на цвет волос, передает Medikforum.ru.