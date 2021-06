Она ему повстречалась, он ей — попался: шесть секретов обольщения Меган Маркл

Меган открыто поддерживала движения Me Too и Time's Up, а также деятельность структуры «ООН — Женщины» в области расширения прав женщин. Чему можно поучиться у супруги принца? Когда вы демонстрируете, что готовы нарушить правила ради вещей, в которые вы верите, доверие окружающих возрастает.

В книге королевских биографов Омида Скоби и Кэролайн Дюран Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family рассказаны подробности отношений супругов. В одной из глав авторы повествуют о благотворительной поездке Меган и Гарри. В нее возлюбленные отправились через 6 недель после первого свидания. Утверждается, что принц был очарован простотой Маркл. Биографы уточняют: «В походе она спокойно протирала лицо детскими влажными салфетками, справляла нужду в лесу, хотя в их распоряжении была палатка стоимостью $2000 с ванной комнатой».