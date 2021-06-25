Она ему повстречалась, он ей — попался: шесть секретов обольщения Меган Маркл

История Меган Маркл похожа на сказку. Американская актриса покоряет сердце принца, выходит за него замуж, рожает детей и даже крадет любимого из королевской семьи. На пути пары возникают трудности, но многие убеждены: Меган и Гарри созданы друг для друга, ведь их свела судьба.

Бытует мнение, что секрет успеха Маркл заключается вовсе не в природном обаянии, а в профессиональном умении очаровывать окружающих. Представляем вам 6 секретов обольщения Меган, которые заслуживают внимания.

Отзеркаливание позы и жестов собеседника

Маркл понимает, что доверие лежит в основе любых взаимоотношений. Как Меган добивается доверия? По словам эксперта по этикету Мики Мейер, супруга принца отлично разбирается в науке обаяния.

Маркл отзеркаливает позы и жесты собеседников. Также Меган перенимает характерный для королевской семьи язык тела. В психологии принцип отражения действительно считается универсальным признаком симпатии. Хотите показать, что вам можно доверять? Просто внимательно следите за поведением человека, его телодвижениями и ненавязчиво копируйте их.

Глаза — зеркало души

Эксперт по этикету рассказала Мика в Daily Express:

На видео часто можно заметить одну особенность. Когда Меган входит в помещение, чтобы поприветствовать других, она следует простому правилу: глаза и рот должны быть открыты. Таким образом она демонстрирует симпатию, открытость и готовность к общению.

Заинтересованный слушатель смотрит на собеседника широко открытыми глазами, и Меган умело этим пользуется.

Нарушение правил

Выдающиеся лидеры всегда демонстрировали новое видение. На протяжении десятилетий члены королевской семьи тщательно избегали политических заявлений. Конечно, Маркл пользовалась техниками обольщения, чтобы преуспеть в новой роли, но при этом она с самого начала показала готовность бросить вызов условностям.

Меган открыто поддерживала движения Me Too и Time's Up, а также деятельность структуры «ООН — Женщины» в области расширения прав женщин. Чему можно поучиться у супруги принца? Когда вы демонстрируете, что готовы нарушить правила ради вещей, в которые вы верите, доверие окружающих возрастает.

«Правило трех»

Скорее всего, вы слышали об интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. В нем актриса призналась, что подвергалась расовой дискриминации. Свадьбу возлюбленных можно назвать не только одной из самых громких в истории королевской семьи, но и настоящим заявлением. Супруги использовали церемонию, чтобы привлечь внимание к расовому вопросу. Для этого применялось правило трех — принцип повествования, предполагающий, что трио событий более эффективно, чем однократное появление.

На свадьбе Меган и Гарри было три нашумевших события: выступления хора афроамериканцев под руководством госпел-лидера Карен Гибсон, епископа Майкла Карри и виолончелиста Шеку Канне-Мейсона. Чтобы донести мысль, Меган искала возможности и действовала, а не просто выходила на публику с громкими заявлениями.

Простота не хуже воровства

В книге королевских биографов Омида Скоби и Кэролайн Дюран Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family рассказаны подробности отношений супругов. В одной из глав авторы повествуют о благотворительной поездке Меган и Гарри. В нее возлюбленные отправились через 6 недель после первого свидания. Утверждается, что принц был очарован простотой Маркл. Биографы уточняют: «В походе она спокойно протирала лицо детскими влажными салфетками, справляла нужду в лесу, хотя в их распоряжении была палатка стоимостью $2000 с ванной комнатой».

Простое отношение к вещам покорило принца из королевской семьи. Хейтеры скажут, что девушка притворялась. И хотя мы не узнаем правду, у Меган стоит поучиться умению не бояться быть собой. Даже наедине с принцем.

Выставленные границы

В интервью Меган призналась, что они с Гарри поженились и обвенчались за 3 дня до официальной церемонии. Пара понимала, что роскошное мероприятие сделано ради СМИ и общественности: их поддержка важна для королевской семьи.