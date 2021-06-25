Она ему повстречалась, он ей — попался: шесть секретов обольщения Меган Маркл
Приемы, которые помогут найти своего принца, советует всем женщинам wday.ru.
Приемы, которые помогут найти своего принца, советует всем женщинам wday.ru.
История Меган Маркл похожа на сказку. Американская актриса покоряет сердце принца, выходит за него замуж, рожает детей и даже крадет любимого из королевской семьи. На пути пары возникают трудности, но многие убеждены: Меган и Гарри созданы друг для друга, ведь их свела судьба.
Бытует мнение, что секрет успеха Маркл заключается вовсе не в природном обаянии, а в профессиональном умении очаровывать окружающих. Представляем вам 6 секретов обольщения Меган, которые заслуживают внимания.
Отзеркаливание позы и жестов собеседника
Маркл понимает, что доверие лежит в основе любых взаимоотношений. Как Меган добивается доверия? По словам эксперта по этикету Мики Мейер, супруга принца отлично разбирается в науке обаяния.
Маркл отзеркаливает позы и жесты собеседников. Также Меган перенимает характерный для королевской семьи язык тела. В психологии принцип отражения действительно считается универсальным признаком симпатии. Хотите показать, что вам можно доверять? Просто внимательно следите за поведением человека, его телодвижениями и ненавязчиво копируйте их.
Глаза — зеркало души
Эксперт по этикету рассказала Мика в Daily Express:
Заинтересованный слушатель смотрит на собеседника широко открытыми глазами, и Меган умело этим пользуется.
Нарушение правил
Выдающиеся лидеры всегда демонстрировали новое видение. На протяжении десятилетий члены королевской семьи тщательно избегали политических заявлений. Конечно, Маркл пользовалась техниками обольщения, чтобы преуспеть в новой роли, но при этом она с самого начала показала готовность бросить вызов условностям.
Меган открыто поддерживала движения Me Too и Time's Up, а также деятельность структуры «ООН — Женщины» в области расширения прав женщин. Чему можно поучиться у супруги принца? Когда вы демонстрируете, что готовы нарушить правила ради вещей, в которые вы верите, доверие окружающих возрастает.
«Правило трех»
Скорее всего, вы слышали об интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. В нем актриса призналась, что подвергалась расовой дискриминации. Свадьбу возлюбленных можно назвать не только одной из самых громких в истории королевской семьи, но и настоящим заявлением. Супруги использовали церемонию, чтобы привлечь внимание к расовому вопросу. Для этого применялось правило трех — принцип повествования, предполагающий, что трио событий более эффективно, чем однократное появление.
На свадьбе Меган и Гарри было три нашумевших события: выступления хора афроамериканцев под руководством госпел-лидера Карен Гибсон, епископа Майкла Карри и виолончелиста Шеку Канне-Мейсона. Чтобы донести мысль, Меган искала возможности и действовала, а не просто выходила на публику с громкими заявлениями.
Простота не хуже воровства
В книге королевских биографов Омида Скоби и Кэролайн Дюран Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family рассказаны подробности отношений супругов. В одной из глав авторы повествуют о благотворительной поездке Меган и Гарри. В нее возлюбленные отправились через 6 недель после первого свидания. Утверждается, что принц был очарован простотой Маркл. Биографы уточняют: «В походе она спокойно протирала лицо детскими влажными салфетками, справляла нужду в лесу, хотя в их распоряжении была палатка стоимостью $2000 с ванной комнатой».
Простое отношение к вещам покорило принца из королевской семьи. Хейтеры скажут, что девушка притворялась. И хотя мы не узнаем правду, у Меган стоит поучиться умению не бояться быть собой. Даже наедине с принцем.
Выставленные границы
В интервью Меган призналась, что они с Гарри поженились и обвенчались за 3 дня до официальной церемонии. Пара понимала, что роскошное мероприятие сделано ради СМИ и общественности: их поддержка важна для королевской семьи.
Настоящую церемонию возлюбленные сыграли на заднем дворе своего дома. На ней присутствовали лишь жених, невеста и архиепископ. Кажется, Маркл действительно умеет убеждать и выстраивать границы, не подчиняясь многовековым традициям.