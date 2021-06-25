Женский гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: кто встретит настоящую любовь, а кому нужно будет хорошо потрудиться

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учесть советы астрологов, а также полагаться на себя, чтобы найти для себя путь к счастью, а не идти на поводу навязанного мнения, которое не приведет ни к успехам, ни к новым вершинам.

Женщина-Овен

У женщин-Овнов в конце первого летнего месяца откроются новые перспективы, реализовать которые получится в начале июля. Астрологи рекомендуют представительницам этого знака не теряться и брать быка за рога, чтобы не упускать интересные возможности. На этой неделе будет шанс добиться расположения со стороны деловых партнеров и наладить личную жизнь, но для этого придется отбросить сомнения и действовать без промедления.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам на этой неделе поможет их интуиция. Благодаря вниманию к внутреннему голосу получится уберечься от неприятностей и не упустить из виду значимые детали. На этой неделе именно от нюансов будет зависеть счастье и благополучие, поэтому астрологи рекомендуют сосредоточиться, чтобы не упустить перспективных возможностей. Повезет Тельцам и в личной жизни, если не торопить события и не бояться брать на себя ответственность. Стоит избегать пустых обещаний и спешки.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов на этой неделе ожидаются неурядицы, связанные с недоработками в недавнем прошлом. Астрологи рекомендуют дамам этого знака не игнорировать происходящего и исправлять ошибки, чтобы выучить преподнесенные уроки и больше не попадать в похожие ситуации. Ближе к выходным судьба преподнесет подарок, и Близнецы смогут получить приятные сюрпризы, если будут следовать за знаками Вселенной. Важным условием успеха будет умение распоряжаться финансами: тратиться на необдуманные покупки не стоит.

Женщина-Рак

У женщин-Раков начинается период неспешной стабильности, когда можно положиться на судьбу и заниматься запланированными делами, не боясь, что что-то пойдет не так. На этой неделе они смогут добиться новых успехов в карьере и личной жизни, если будут относиться к происходящему с философским спокойствием, перестанут обижаться по пустякам и винить посторонних в своих недочетах. Астрологи рекомендуют Ракам повышать самооценку и прорабатывать ошибки, чтобы в будущем не было причин для неурядиц.

Женщина-Лев

Эта неделя у Львиц пройдет успешно, однако для этого придется потрудиться. Астрологи рекомендуют начать неделю с планирования, чтобы не упустить значимых деталей, а также поработать над собой. Медитации помогут обрести контроль и уверенность, а также позволят не раздражаться по пустякам и не ссориться по несущественным причинам. Удача улыбнется и в любви, однако выстраивать личную жизнь стоит в конце недели, когда основные дела уже близятся к завершению.

Женщина-Дева