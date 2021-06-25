Тебя выдает лак для ногтей: выбор оттенка многое говорит о характере!

Бокал бордо

Твои фавортиы - алый, бордовый и винный цвета лака для ногтей? Ты уверена в себе, точно знаешь, чего хочешь в жизни, и считаешь, что старый друг лучше новых двух. Ты несколько консервативна, но ровно в той степени, которая дает тебе ощущение стабильности. Ты вряд ли побежишь в первых рядах скупать не глядя вещи из новой коллекции. Скорее, ты все взвесишь, изучишь и добавишь к своему базовому гардеробу яркую и стильную деталь. Ты не склонна к расточительству, тебе ближе разумное планирование и контроль над расходами. Ты, скорее, прагматик, но при этом очень страстная натура, способная вдруг выдать такое, что друзья и знакомые ахают: ну ничего себе! Кто бы мог подумать!

Чем темнее — тем лучше!

Коричневый, фиолетовый, черный... Да ты ведьма! Шутим, конечно, но в каждой шутке... Ты обладаешь фантастической интуицией. Ты с первого взгляда определяешь человеческую сущность, и, даже если потом пытаешься убедить себя, что тебе просто показалось, опыт подсказывает: именно первое впечатление было верным. Ты часто сталкиваешься с ощущением дежавю, а иногда и просто предсказываешь события. Так или иначе, часто твои поступки не поддаются тривиальной логике, но почти всегда приводят к выигрышному результату, пишет Cosmo.

Он? Неон!

Ты обожаешь все спонтанное. Жизнь по графику — что может быть скучнее? Сорваться и уехать автостопом в путешествие — легко! На слабо прыгнуть с парашютом? Это кому тут слабо?! Ты легка на подъем, энергична, позитивна и прямо-таки излучаешь оптимизм! С тобой всегда интересно, ты не знаешь уныния и не понимаешь, как можно тратить такую удивительную и прекрасную жизнь на жалобы и нытье.

В пастель

Какой цвет лака для ногтей ты обычно выбираешь? Если ты предпочитаешь оттенки бежевого, пастель и светло-перламутровые лаки, ты открытая и искренняя. Ты не притворяешься кем-то, кем не являешься, говоришь правду в глаза и всегда откликаешься на несправедливость. Ты бескорыстна и всегда готова помочь, интересы близких ставишь выше собственных и никогда не откажешь в поддержке, если кому-то плохо. В дружбе ты преданна и постоянна, и единственное, чего ты не прощаешь людям, — это ложь и предательство.

Хозяйка Медной горы

Ты любишь синие, изумрудные, малахитовые оттенки и цвет морской волны? Ты очень глубокий и рефлексирующий человек. Ты всегда анализируешь происходящее, пытаешься понять мотивы других людей, всегда стараешься посмотреть на ситуацию глазами оппонента и никогда не бываешь чересчур категорична в суждениях. Ты романтик по натуре, ты любишь красивые жесты, но никогда не покупаешься на оболочку, понимая, что судят не по словам, а по делам.

Розовые розы