Пт, 25.06.2021
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Прикрылась двумя ракушками: эстонская певица поделилась летним кадром

Биргит Сарап ФОТО: Madis Sinivee

Начало этой недели выдалось особенно жарким. Певица Биргит Саррап также принесла солнечный свет в социальные сети, показав, какой образ является наиболее подходящим для жаркого дня.

Так на днях певица выложила фотографию в cвой Instagram.

«Сегодня можно сделать только ничто иное, как выставить фотографию в бикини. Да здравствует лето! Наслаждайтесь, но не забывайте заботиться о себе», - подписала Саррап свою публикацию.

Прошлая неделя принесла много нового и интересного. Так, например, привлек внимание сын Биргит Саррап.

Симеон, сын Биргит и Индрека Саррап, закончил первый класс с благодарственной грамотой. Симеон начал школьный путь в Таллиннской школе Каарли.

«Это небольшая школа с христианскими взглядами и ценностями, где к ученикам относятся более индивидуально. Кроме того, мне нравится, что все мероприятия проходят в церкви Каарли», - объяснила певица выбор школы.

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