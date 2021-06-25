Прикрылась двумя ракушками: эстонская певица поделилась летним кадром

Так на днях певица выложила фотографию в cвой Instagram.

«Сегодня можно сделать только ничто иное, как выставить фотографию в бикини. Да здравствует лето! Наслаждайтесь, но не забывайте заботиться о себе», - подписала Саррап свою публикацию.

Прошлая неделя принесла много нового и интересного. Так, например, привлек внимание сын Биргит Саррап.

Симеон, сын Биргит и Индрека Саррап, закончил первый класс с благодарственной грамотой. Симеон начал школьный путь в Таллиннской школе Каарли.