Прикрылась двумя ракушками: эстонская певица поделилась летним кадром

Так на днях певица выложила фотографию в cвой Instagram.
«Сегодня можно сделать только ничто иное, как выставить фотографию в бикини. Да здравствует лето! Наслаждайтесь, но не забывайте заботиться о себе», - подписала Саррап свою публикацию.
Прошлая неделя принесла много нового и интересного. Так, например, привлек внимание сын Биргит Саррап.
Симеон, сын Биргит и Индрека Саррап, закончил первый класс с благодарственной грамотой. Симеон начал школьный путь в Таллиннской школе Каарли.
«Это небольшая школа с христианскими взглядами и ценностями, где к ученикам относятся более индивидуально. Кроме того, мне нравится, что все мероприятия проходят в церкви Каарли», - объяснила певица выбор школы.