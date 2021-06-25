Крик души косметолога: пять банальных вещей об уходе, о которых забывают девушки

О том, как очень простые и банальные нюансы способны спасти красоту и молодость, рассказала косметолог-эстетист Динара Махтумкулиева.

Мытье до скрипа

Часто в погоне за кожей без черных точек и воспалений мы стараемся накупить больше различных скрабов, пенок, тоников, масок от черных точек и используем их почти каждый день. Но таким усиленным вниманием к своей коже мы наносим ей вред, особенно если намывать кожу «до скрипа» и красноты. Смывается защитный слой с поверхности, который защищает эпидермис от вредного воздействия. Результатом становится раннее появление морщин, прыщей, кожа становится пересушенной, начинает активно вырабатывать жир, чтобы восстановить защитную пленку.

Еще больший вред наносят различные губки и щетки для кожи. После их использования на коже остаются мельчайшие микротравмы, в которые зачастую попадает инфекция, и мы получаем обратный эффект от процедуры.

Скраб для лица следует использовать не чаще 1—2 раз в неделю. Если у вас сухая, чувствительная кожа, то ограничьтесь одним очищением в неделю. Очень хороши для очищения скрабы из овсяных хлопьев. Такие процедуры сделают кожу светлее, бархатистее, и проблемы с сухостью исчезнут. Для этого измельчите в кофемолке геркулес, возьмите небольшое количество и залейте теплой водой или молоком. После того как кашица слегка набухнет, круговыми движениями нанесите ее на лицо, помассируйте по кожным линиям и смойте теплой водой. И не забудьте нанести в конце увлажняющий крем для чувствительной кожи.

Полотенце пушистое: друг или враг

Часто именно использование полотенца для лица может стать источником появления прыщей. К сожалению, оно становится рассадником опасных бактерий, так как в теплой влажной среде ванной комнаты вредоносные микробы размножаются с удвоенной скоростью.

Главная мера профилактики — использование отдельных полотенец для различных частей тела и регулярная стирка. К тому же натирание кожи полотенцем также ее травмирует. Выход из ситуации — одноразовые салфетки, которыми удаляется лишняя влага.

Последний корейский бьюти-тренд — не подсушивать лицо полотенцем, а оставлять его слегка влажным. Это позволяет коже лучше усваивать полезные элементы уходовой косметики.

После умывания аккуратно ладонями удалите оставшуюся воду, двигаясь по массажным линиям: от подбородка к вискам. Отряхните руки и повторите процедуру еще пару раз.

Правильное использование SPF

Sun Protection Factor — показатель солнцезащитного фактора, содержащегося в косметическом средстве. Это вещество помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. SPF-средства поглощают вредоносные лучи и защищают кожу от преждевременного старения, предотвращают развитие раковых мутаций кожного покрова.

Такие средства имеют различный фактор защиты — показатель времени нахождения на открытом солнце. Универсальным фактором защиты считается SPF 30. Для пляжа лучше выбрать защитное средство с фактором защиты от 50. Но обязательно каждые два часа и после каждого купания обновляйте слой крема. Кстати, солнцезащиту стоит использовать даже в пасмурную погоду.

Не все сыворотки нужно перекрывать кремом

Вопрос об использовании крема после сыворотки уже стал вечным. Кремы содержат увлажняющие компоненты, сглаживают кожный покров, пополняют клетки полезными микроэлементами. Они содержат силикон, минеральные и вазелиновые масла, ланолин, призванные уменьшить испарение влаги из кожи. В первую очередь они необходимы людям с кожей, которая вырабатывает недостаточно кожного сала.

У сыворотки в основном легкая водная основа, но иногда и масляная. Такие средства также могут создавать защитную пленку на коже, но имеют более легкую структуру, не перегружают кожу.

Если сыворотка в составе имеет влагоудерживающие компоненты, использование крема после нее не обязательно.

Сыворотки на масляной основе, содержащие липосомы, необходимо закрывать кремом, так как они делают роговой слой кожи проницаемым, и крем в этом случае выполняет роль барьера.

Жирную кожу необходимо увлажнять

Основная проблема жирной кожи — недостаток влаги. Для того чтобы восполнить водный баланс, рекомендуется использовать сыворотки с содержанием гиалуроновой кислоты и витаминов. Эти средства имеют более легкую текстуру и предпочтительнее при уходе за жирной кожей.