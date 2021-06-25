Врач рассказала, как определить болезнь по запаху пота

Запах создает не сам пот, а бактерии, для которых эта среда комфортна и приятна. Запах появляется через несколько часов, когда бактерии начали создавать свои микробные государства. У мужчин выраженный запах пота обычно не является патологией — это физиологическая «пахучесть». Женские же запахи могут говорить о состоянии ее здоровья.

Кислый запах пота у женщин часто вызван неправильным образом жизни — сменой питания (как при переходе с вредной еды на правильную, так и наоборот), переживаниями, стрессом. Играют роль гормональные колебания при ПМС, беременности, климаксе. Влияют и эндокринные нарушения, особенно патология щитовидной железы и сахарный диабет.

Запах кошачьей мочи появляется при переизбытке белка в рационе, тяжелых физических нагрузках, заболеваниях почек — это все из-за производных аммиака.

Запах лука или чеснока бывает при переизбытке витаминов — А, С, В. Другие препараты могут давать различные запахи даже при приеме в нормальной дозе — БАДы, антидепрессанты, гормональные препараты, некоторые антибиотики.

Почему усиливается запах пота

Особенности питания. Ученые провели исследование: мужчин посадили на двухнедельную мясную диету, при этом пот их оценивали женщины. После этого мужчин перевели на растительное питание и снова заставили несчастных женщин изучать запах. При вегетарианской диете запах пота оказался менее выраженным и более привлекательным.

Стресс. Когда мы расстроены или злимся, железы выделяют больше пота, стараясь нас «охладить». Бактерии этому очень рады. Поэтому давайте не будем нервничать из-за пустяков.