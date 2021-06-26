Катя Лель рассказала о негативных последствиях диеты

Артистка вспомнила, как в 2010 году музыкальный продюсер Максим Фадеев поставил перед ней задачу похудеть до 46 килограммов. Лель отметила, что такие радикальные изменения серьезно сказались на ее физическом и моральном здоровье.

В тот период, по словам певицы, у нее буквально заплетались ноги из-за недостатка энергии, а успехи в карьере не приносили удовлетворения. Исполнительница подчеркнула, что последствия диеты были разрушительными. «Это было абсолютно неправильным для моего психологического и физического состояния», — признала Лель, добавив, что до сих пор не может понять общий тренд на худобу, пишет Lenta.ru.

Знаменитость отметила, что не перестала следить за весом. Она продолжает регулярно занимается спортом. Артистка также подчеркнула, что необходимо в первую очередь прислушиваться к собственному телу и жить в гармонии с собой.